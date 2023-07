Susana reveló por qué dejó de jugar al Candy Crush en la Argentina e hizo una fuerte crítica al Gobierno: “Acá te suben el 70%”

escuchar

Susana Giménez se sumó a la tendencia del streaming y aceptó la invitación de Soñaba que volabas, el programa de Olga que conduce Migue Granados y que cuenta con las participaciones de Sofi Morandi y Juli Lucero. La diva de los teléfonos habló de todo y, como era de esperarse, generó polémica con algunos de sus dichos. Durante la entrevista, el conductor le dio pie para que contara los motivos por los que dejó de jugar al Candy Crush - el popular videojuego que se descarga normalmente en los dispositivos móviles - y ella, sin pelos en la lengua, no solo los reveló, sino que apuntó contra el Gobierno argentino.

“Sí juego en otro lugar que no sea acá, juego en Uruguay. Te cobran en dólares y acá te suben el 70% y eso me dio bronca”, justificó Susana sobre la razón que la llevó a no usar la aplicación lúdica en su país natal. Sin embargo, aclaro que aún juega, pero no como lo hacía antes. “No dejé de jugar, porque se puede jugar gratis, pero antes yo compraba vidas”, explicó e indicó que pagaba alrededor de 8 y 9 dólares, pero se molestó por el recargo por consumo en dólares con tarjeta.

Susana Giménez lanzó una fuerte crítica al gobierno

“¿Vos dejaste de jugar al Candy Crush para no pagar?”, le retrucó con picardía Migue Granados, para aclarar la situación, y ella aclaró: “No dejé de jugar. Podés jugar gratis, pero no podés comprar vidas y yo las compraba todo el tiempo”.

Noticia en desarrollo.

