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Martín Fierro de Portales Web: la lista completa de los ganadores

APTRA premió en 33 categorías a los mejores medios digitales del país y a sus periodistas; conocé a los más destacados

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Martín Fierro de Portales Web: la lista completa de los ganadores (Foto: Prensa Aptra)
Martín Fierro de Portales Web: la lista completa de los ganadores (Foto: Prensa Aptra)

Este jueves desde las 21 horas se lleva adelante la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web en el Goldencenter de Parque Norte, un reconocimiento a lo mejor del periodismo digital argentino de 2025. La gala cuenta con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.

Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los ganadores de las 33 categorías fueron elegidos por votación de los miembros de la entidad periodística.

Así se preparó el salón de Goldencenter para los Martín Fierro de Portales Web (Foto: Prensa Aptra)
Así se preparó el salón de Goldencenter para los Martín Fierro de Portales Web (Foto: Prensa Aptra)

Todos los ganadores de la edición 2026

Sitio de noticias argentino

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Contenido periodístico sobre gaming

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Investigación periodística

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Nota de actualidad

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Diseño integral

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Entrevista o reportaje

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  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
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  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — LA NACION

Crónica urbana

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  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN
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Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

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  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

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  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — LA NACION
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
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  • Crónica
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Sitio de investigación

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Sitio político

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Sitio / contenido de espectáculos

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Sitio / contenido deportivo

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Columnista político

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Analista político

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Columnista económico

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Columnista de ciencia / salud / vida sana

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