Martín Fierro de Portales Web: la lista completa de los ganadores

Este jueves desde las 21 horas se lleva adelante la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web en el Goldencenter de Parque Norte, un reconocimiento a lo mejor del periodismo digital argentino de 2025. La gala cuenta con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.

Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los ganadores de las 33 categorías fueron elegidos por votación de los miembros de la entidad periodística.

Así se preparó el salón de Goldencenter para los Martín Fierro de Portales Web (Foto: Prensa Aptra)

Todos los ganadores de la edición 2026

Sitio de noticias argentino

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Clarín

El Cronista

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Mitelefe

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Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae (GANADOR)

LA NACION

TN

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Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick — Infobae

Hugo Alconada Mon — LA NACION (GANADOR)

Nicolás Wiñazki — Clarín

Roberto Navarro — El Destape

Francisco Olivera — LA NACION

Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

Miguel Wiñazki — Clarín

Nelson Castro — Perfil

Stella Garnica — A24

Pablo Sirvén — LA NACION

Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (GANADORA)

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena — LA NACION

Crónica urbana

Facundo Pedrini — Panama Revista

Andrés Klipphan — Infobae

Cristian Alarcón — Revista Anfibia

Martin Ciccioli — TN

Gonzalo Rodriguez — A24

Periodista 2025

Hernan De Goni — El Cronista

Jorge Fontevecchia — Perfil

Victoria Liendo — Seúl

Luis Novaresio — Infobae

Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

Dólar: un amor argentino — El Cronista

Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

Valeria Cavallo — Infobae

Ricardo Roa — Clarín (GANADOR)

Juan Abraham — Revista Gente

Javier Petersen — El Cronista

Jose Del Rio — LA NACION

Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

Sitio de investigación

DIB (GANADOR)

El Archivo

La Política Online

Cenital

Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro (GANADOR)

Mi Telefe

Sitio político

La Política Online (GANADOR)

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

PrimiciasYa — A24

Pronto

Teleshow — Infobae

Paparazzi (GANADOR)

Chisme

Vision Show

Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein — Clarín (GANADOR)

Jaime Durán Barba — Perfil

Felipe Pigna — Clarín

Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

El Marplatense (GANADOR)

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Columnista político

Facundo Chaves — Infobae

Adrián Ventura — TN

Mariano Roa — Clarín

Luis Majul — El Observador

Joaquín Morales Solá — LA NACION

Javier Fuego Simondet — LA NACION

Analista político

Ernesto Tenembaum — Infobae

Romina Manguel — El Observador

Mariana Verón — Infobae

Eduardo Van der Kooy — Clarín

Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

Sebastián Catalano — Infobae

Liliana Franco — Ámbito

Javier Manuel Compte — El Cronista

Ezequiel Bustos — Clarín

Guillermo Laborda — El Cronista

Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

Gustavo Grabia — Infobae

Roman Iucht — LA NACION

Daniel Avellaneda — Clarín (GANADOR)

Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

Osvaldo Bazán — Seúl

Facundo Pastor — A24 (GANADOR)

Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Editorialista

Luis Majul — LA NACION

Carlos Pagni — LA NACION (GANADOR)

Roberto Navarro — El Destape

Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez — Infobae

Jonatan Viale — TN

Daniel Bilotta — LA NACION

Sergio Berensztein — LA NACION

Periodista de judiciales

Silvana Boschi — Infobae

Nicolás Pizzi — LA NACION

Hernán Capiello — LA NACION

Irina Hauser — Página 12

Lucía Salinas — Clarín (GANADORA)

Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

Federico Fahsbender — Infobae

Gustavo Carabajal — LA NACION

Ricardo Canaletti — TN

Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista de espectáculos

Andrea Taboada — Infobae/Teleshow

Agustín Rey — News Digitales

Leonardo Ibáñez — Revista Gente

Pablo O. Scholz — Clarín (GANADOR)

Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman — TN

Gustavo Sylvestre — C5N

Rolando Barbano — A24

Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont — La Prensa

Juan Pablo Gorbal — La Nueva

Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)

Sabés que estamos (Juana) de YPF

Algo que sí llega de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

Norberto Abdala — Clarín

Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (GANADOR)

Juli Puente — Infobae

Maritchu Seitun — LA NACION

Magazine

Big Bang News

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Bardeo News (GANADOR)