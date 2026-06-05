Martín Fierro de Portales Web: la lista completa de los ganadores
APTRA premió en 33 categorías a los mejores medios digitales del país y a sus periodistas; conocé a los más destacados
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LA NACION
Este jueves desde las 21 horas se lleva adelante la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web en el Goldencenter de Parque Norte, un reconocimiento a lo mejor del periodismo digital argentino de 2025. La gala cuenta con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.
Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los ganadores de las 33 categorías fueron elegidos por votación de los miembros de la entidad periodística.
Todos los ganadores de la edición 2026
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- LA NACION
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae (GANADOR)
- LA NACION
- TN
- Pressover News
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — LA NACION (GANADOR)
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — LA NACION
- Bruno Yacono — TN
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — LA NACION
- Gustavo Noriega — El Observador
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (GANADORA)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — LA NACION
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodriguez — A24
Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín (GANADOR)
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — LA NACION
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Sitio de investigación
- DIB (GANADOR)
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro (GANADOR)
- Mi Telefe
Sitio político
- La Política Online (GANADOR)
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio / contenido de espectáculos
- PrimiciasYa — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi (GANADOR)
- Chisme
- Vision Show
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín (GANADOR)
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio del interior
- El Marplatense (GANADOR)
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — LA NACION
- Javier Fuego Simondet — LA NACION
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueño — Perfil
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — LA NACION
- Daniel Avellaneda — Clarín (GANADOR)
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24 (GANADOR)
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Editorialista
- Luis Majul — LA NACION
- Carlos Pagni — LA NACION (GANADOR)
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — LA NACION
- Sergio Berensztein — LA NACION
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — LA NACION
- Hernán Capiello — LA NACION
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín (GANADORA)
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — LA NACION
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín (GANADOR)
- Juan Pablo Godino — A24
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (GANADOR)
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — LA NACION
Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News (GANADOR)
LA NACION
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