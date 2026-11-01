Martín Fierro Federal 2026: todos los ganadores de la noche
El avispero, de Tucumán, y La tarde de La 100, de Rosario, se quedaron con los premios de Oro; el listado completo de los programas y profesionales distinguidos
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Los Martín Fierro Federal 2026 distinguieron a programas y profesionales de la radio y la televisión de distintas provincias. Los premios de Oro quedaron en manos de El avispero, de Enterate Play, de San Miguel de Tucumán, en televisión, y de La tarde de La 100, de la FM 90.5 de Rosario, en radio. Ambos ciclos también ganaron en sus categorías: Periodístico e Interés general, respectivamente.
Entre los premiados de televisión, Cada día, de El Tres Rosario, recibió la distinción a mejor Noticiero, y Ranchera, de Canal 7 de Las Heras, Mendoza, ganó en la categoría Ficción. También fueron reconocidos Chicos en el aire, de San Luis +, en Infantil, y Tango en la bahía, de Canal 7 de Bahía Blanca, en Musical.
En radio, Agustina Fiadino, de Gracias x el día, de Radio Nihuil, obtuvo el premio a Labor periodística. En conducción femenina ganó Claudia Araujo, de Figuritas, de FM Ecos, mientras que en conducción masculina fueron distinguidos Chipi Merino, de Enterate primero, y Javier Dellamaggiore, de Hora libre. Por su parte, Humor compartido, de LT23, se impuso en Humorístico.
Todos los ganadores de televisión
Agropecuario
- Pasión por el vino (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Culinario
- Gente necesaria (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).
Cultural educativo
- El Impenetrable TV (Canal 9, Juan José Castelli, Chaco).
De servicios
- Junto a ellas (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).
Deportivo
- El podio (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero).
Documental
- Aconcagua, crónicas de la cumbre (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Entretenimientos
- Enredados (Canal Angaú Play, Formosa).
Ficción
- Ranchera (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Humorístico
- Entre orcos, mandriles y ensobrados (Enterate Play CCC Canal 17, San Miguel de Tucumán).
Infantil
- Chicos en el aire (San Luis +, San Luis).
Interés general
- Tardes de remate (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Labor en animación / conducción femenina
- Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central, Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Labor en animación / conducción masculina
- Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central, San Luis Televisión).
Labor periodística
- Sergio Dimaría (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Musical
- Tango en la bahía (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires).
Noticiero
- Cada día (El Tres Rosario, Santa Fe).
Periodístico
- El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).
Temas médicos
- Hablemos de inclusión (Canal 19, Santa Rosa, La Pampa).
Martín Fierro de Oro de televisión
- El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).
Todos los ganadores de radio
Agropecuario
- Aires de INTA (LU20 Radio Chubut, Gaiman, Chubut).
Cultural educativo
- El teatro digital (FM Master, Somos el Valle, Cipolletti, Río Negro).
De servicios
- Sin trámite (MDZ Radio FM, Mendoza).
Deportivo
- Pelota de trapo (LRJ 885, FM Cux 104.1, Río Cuarto, Córdoba).
Documental
- Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario, Capioví, Misiones).
Entretenimientos
- Chory Club (FM Brava 94.9, Las Heras, Mendoza).
Humorístico
- Humor compartido (LT23, Radio San Genero, Santa Fe).
Infantil
- Figuritas (FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).
Informativo
- Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario, Santa Fe).
Interés general
- La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).
Labor en animación / conducción femenina
- Claudia Araujo (Figuritas, FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).
Labor en animación / conducción masculina
- Chipi Merino (Enterate primero, Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).
- Javier Dellamaggiore (Hora libre, Radio Nihuil, Mendoza).
Labor periodística
- Agustina Fiadino (Gracias x el día, Radio Nihuil, Mendoza).
Música clásica / ciudadana o tango
- La hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires).
Música folklórica
- Locos por la música (Radio Nihuil, Mendoza).
Música pop / moderna / jazz
- Joven y gastado (Radio Sonic, Capioví, Misiones).
Periodístico
- Enterate ahora (Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).
Temas médicos
- Calidad en vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires).
Martín Fierro de Oro de radio
- La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).
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