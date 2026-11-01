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LA NACION

Martín Fierro Federal 2026: todos los ganadores de la noche

El avispero, de Tucumán, y La tarde de La 100, de Rosario, se quedaron con los premios de Oro; el listado completo de los programas y profesionales distinguidos

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LA NACION
Los Martín Fierro Federal 2026 reconocieron a programas y profesionales de la radio y la televisión de distintas provincias
Los Martín Fierro Federal 2026 reconocieron a programas y profesionales de la radio y la televisión de distintas provincias

Los Martín Fierro Federal 2026 distinguieron a programas y profesionales de la radio y la televisión de distintas provincias. Los premios de Oro quedaron en manos de El avispero, de Enterate Play, de San Miguel de Tucumán, en televisión, y de La tarde de La 100, de la FM 90.5 de Rosario, en radio. Ambos ciclos también ganaron en sus categorías: Periodístico e Interés general, respectivamente.

Entre los premiados de televisión, Cada día, de El Tres Rosario, recibió la distinción a mejor Noticiero, y Ranchera, de Canal 7 de Las Heras, Mendoza, ganó en la categoría Ficción. También fueron reconocidos Chicos en el aire, de San Luis +, en Infantil, y Tango en la bahía, de Canal 7 de Bahía Blanca, en Musical.

Luis Ventura preside Aptra, la entidad que entrega los premios Martín Fierro.
Luis Ventura preside Aptra, la entidad que entrega los premios Martín Fierro.

En radio, Agustina Fiadino, de Gracias x el día, de Radio Nihuil, obtuvo el premio a Labor periodística. En conducción femenina ganó Claudia Araujo, de Figuritas, de FM Ecos, mientras que en conducción masculina fueron distinguidos Chipi Merino, de Enterate primero, y Javier Dellamaggiore, de Hora libre. Por su parte, Humor compartido, de LT23, se impuso en Humorístico.

Todos los ganadores de televisión

Agropecuario

  • Pasión por el vino (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Culinario

  • Gente necesaria (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).

Cultural educativo

  • El Impenetrable TV (Canal 9, Juan José Castelli, Chaco).

De servicios

  • Junto a ellas (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).

Deportivo

  • El podio (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero).

Documental

  • Aconcagua, crónicas de la cumbre (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Entretenimientos

  • Enredados (Canal Angaú Play, Formosa).

Ficción

  • Ranchera (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Humorístico

  • Entre orcos, mandriles y ensobrados (Enterate Play CCC Canal 17, San Miguel de Tucumán).
El avispero, de Tucumán, ganó en Periodístico de televisión y se quedó con el Martín Fierro Federal de Oro
El avispero, de Tucumán, ganó en Periodístico de televisión y se quedó con el Martín Fierro Federal de Oro

Infantil

  • Chicos en el aire (San Luis +, San Luis).

Interés general

  • Tardes de remate (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Labor en animación / conducción femenina

  • Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central, Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Labor en animación / conducción masculina

  • Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central, San Luis Televisión).

Labor periodística

  • Sergio Dimaría (Canal 7, Las Heras, Mendoza).

Musical

  • Tango en la bahía (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires).

Noticiero

  • Cada día (El Tres Rosario, Santa Fe).

Periodístico

  • El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).

Temas médicos

  • Hablemos de inclusión (Canal 19, Santa Rosa, La Pampa).

Martín Fierro de Oro de televisión

  • El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).

Todos los ganadores de radio

Agropecuario

  • Aires de INTA (LU20 Radio Chubut, Gaiman, Chubut).

Cultural educativo

  • El teatro digital (FM Master, Somos el Valle, Cipolletti, Río Negro).

De servicios

  • Sin trámite (MDZ Radio FM, Mendoza).

Deportivo

  • Pelota de trapo (LRJ 885, FM Cux 104.1, Río Cuarto, Córdoba).

Documental

  • Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario, Capioví, Misiones).

Entretenimientos

  • Chory Club (FM Brava 94.9, Las Heras, Mendoza).
La tarde de La 100, de Rosario, obtuvo el premio de Interés general y el Martín Fierro Federal de Oro de radio
La tarde de La 100, de Rosario, obtuvo el premio de Interés general y el Martín Fierro Federal de Oro de radio

Humorístico

  • Humor compartido (LT23, Radio San Genero, Santa Fe).

Infantil

  • Figuritas (FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).

Informativo

  • Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario, Santa Fe).

Interés general

  • La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).

Labor en animación / conducción femenina

  • Claudia Araujo (Figuritas, FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).

Labor en animación / conducción masculina

  • Chipi Merino (Enterate primero, Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).
  • Javier Dellamaggiore (Hora libre, Radio Nihuil, Mendoza).

Labor periodística

  • Agustina Fiadino (Gracias x el día, Radio Nihuil, Mendoza).

Música clásica / ciudadana o tango

  • La hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires).

Música folklórica

  • Locos por la música (Radio Nihuil, Mendoza).

Música pop / moderna / jazz

  • Joven y gastado (Radio Sonic, Capioví, Misiones).

Periodístico

  • Enterate ahora (Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).

Temas médicos

  • Calidad en vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires).

Martín Fierro de Oro de radio

  • La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).
LA NACION
Martín Fierro FederalMedios: televisión y radioArgentinaTucumánRosario
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