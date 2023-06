Maru Botana contó el emotivo momento que vivió al visitar la tumba de Facundo con su hijo menor: “Es un logro”

escuchar

El 21 de septiembre del 2008, murió Facundo Solá, hijo de Maru Botana y Bernardo Solá. Tenía seis meses y tuvo muerte súbita. Desde aquel momento, las redes sociales suelen ser el espacio donde la reconocida pastelera le rinde emotivos homenajes al pequeño y el pasado fin de semana sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una peculiar vivencia que la llenó de júbilo. Su hijo varón más chico, Juan Ignacio, pidió visitar la tumba de su hermano y ambos vivieron un conmovedor momento juntos.

“Este día me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor, de ganas de llorar, reír y agradecer. Ese día, Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó, pero no imagine, en ese momento, lo que viviría”, introdujo Maru Botana junto a una conmovedora foto en la que se la puede ver de rodillas en el suelo junto a su hijo, observando la lápida del niño fallecido.

Maru Botana visitó la tumba de su hijo junto a Juan (Foto Instagram @marubotanaok)

Además, indicó que la escena le dio una sensación “de amor muy grande”, al destacar que Juani solo conoce historias de su hermanito contadas por otros miembros de la familia, ya que no lo conoció, y que actualmente habla abiertamente de lo sucedido, y hasta sabe explicar qué le paso a Facundo. Si bien la pastelera destacó que para muchas personas la publicación podría ser extraña, para ella lo vivido fue paso muy importante que dio junto a su hijo menor.

“Para mí es de un logro enorme. Tanto camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho y todos lo saben, pero hoy quería compartirles este momento que viví tan hermoso y de tanto vivido. Él limpiaba el nombre y le daba besos”, destacó con emoción y aseguró que quería compartirlo debido a que se trató de una situación fuerte para ella, que sin dudas marca un nuevo camino. “Hoy no está mamá para contarle, pero seguro lo vio conmigo. Y Facu está presente en esta hermosa familia”, cerró.

Maru Botana junto a su hijo en el cementerio (Foto Instagram @marubotanaok)

De inmediato, su publicación tocó el corazón de sus seguidores, quienes encontraron allí el espacio para relatar sus propias vivencias vinculadas a las pérdidas de un ser querido, mientras que otros relataron sus experiencias como hermanos de personas fallecidas. La emoción y la empatía fueron puestas en palabras para brindarle apoyo y validar el posteo de la cocinera, que frecuentemente recibe el cariño de sus seguidores.

Facundo suele ser homenajeado por su madre en cada aniversario de su nacimiento o su muerte. El niño cumpliría 15 años en este 2023 y, el año pasado, en el día de su cumpleaños Maru contó en Instagram que desde que murió siente que carga “una mochila de piedras”, pero que con el pasar de los años pudo comenzar a llevarla y caminar hacia adelante. Sin embargo, la pregunta es que se hace es siempre la misma: por qué murió. Sin respuestas, en su última publicación decidió mostrar un momento lleno de luz en medio del dolor que la partida de Facundo le causó a toda la familia.

LA NACION