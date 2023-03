El emotivo posteo de Maru Botana para su hijo Facundo en el día en que cumpliría 15 años: “Estás en mí siempre”

escuchar

En cada cumpleaños y en cada aniversario de aquel fatídico momento, Maru Botana dedica un homenaje al pequeño Facundo, aunque lo lleve presente todos los días. El sexto hijo de la empresaria y Bernardo Solá falleció el 21 de septiembre de 2008, cuando apenas tenía seis meses, de muerte súbita mientras estaba al cuidado de sus abuelos. Este domingo, su hijo habría cumplido 15 años y la repostera publicó un conmovedor mensaje en su perfil de Instagram, junto a una foto del niño: “Hoy es tu día”.

“Felices 15 años al cielo. Feliz cumple, amorcito. Hoy es tu día, nuestro día”, comenzó escribiendo la profesional. Facundo nació el 5 de marzo de 2008 y llegó como el menor de seis hermanos. Botana y Solá se convirtieron en padres por primera vez en 1999, con la llegada de Agustín. Posteriormente, tuvieron a Lucía (2001), Matías (2003), Sofía (2005) y Santiago (2007). Luego del fallecimiento del pequeño, en 2010 nació Juan Ignacio y dos años más tarde, María Inés.

Así están hoy los hijos de Maru Botana (Foto: Instagram/@marubotanaok)

“En este día, festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana”, expresó la cocinera, que definió en su momento el pesar por la muerte de su hijo como “una mochila de piedras”. “Cada año se lleva mejor y estás en mí siempre”, continuó. Y siguió: “Ese mismo día te fuiste. Pero creo que vos, especialmente, me mandás una semana con todo, para que no pueda quedarme en lo triste, sino ir por la alegría”.

Maru Botana le dedicó un emotivo mensaje a su hijo Facu Instagram: marubotanaok

La empresaria cerró con un emotivo final: “Te extraño muchísimo y hoy especialmente, que recuerdo todo tu nacimiento. Las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho, Facu. Entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejó un huellón. Sobre todo, el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mi corazón”.

Maru Botana: “Por qué te fuiste”

Maru Botana vivió con gran hermetismo el fallecimiento del pequeño, pero poco después comenzó a utilizar las redes sociales como un canal en el que supo poner palabras y expresar lo que siente. Así, cada año comparte una fotografía junto al pequeño Facundo y escribe un emotivo mensaje dedicado a él y al hecho que cambió a su familia para siempre. “Otra fecha más. 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr”, comenzó.

(Foto Instagram @marubotanaok)

En el último aniversario de su muerte, el 21 de septiembre pasado, la repostera publicó la misma fotografía que este domingo, por su 15 cumpleaños, y escribió un texto en el que advirtió que es su abuela la que abraza al pequeño en la foto. “Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste. Aunque sí encuentro fácil el para qué viniste”, apuntó. Y agregó: “Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta, donde el amor que me dejaste me ayudó a poder seguir”.

