Zulma Faiad y su hija Eleonora hablaron de su enfrentamiento con Daniela Guerrero: “Ella no para de hacer daño”

Esta mañana, Zulma Faiad visitó el living de Socios del espectáculo. Antes de repasar su extensa trayectoria y confesar sus ganas de volver al medio, la actriz habló del distanciamiento que, desde hace un largo tiempo, protagoniza con Daniela Guerrero, su hija menor. Y mientras la exvedette arremetía contra la joven y advertía que ya no sueña con un encuentro, fue sorprendida por Eleonora, la otra hija que tuvo junto a Daniel Guerrero y a quien defendió públicamente en medio de este conflicto familiar.

“Siempre fuiste una mujer polémica”, le dijo Adrián Pallares a su invitada mientras esta se acomodaba para la charla. “No siempre, chicos. Hace muchos años estoy trabajando... Desde los 9. Yo he sido polémica cuando algo me dolió tanto que salí a defender mis principios con lo que heredé: ejemplos. Entonces, cuando algo te duele, salís a defenderte. Cuando no hay de qué defenderme, hago silencio”, respondió Faiad metiéndose de lleno en el escándalo mediático del momento.

“Pero, por ejemplo, cuando un hijo te ataca en la tele...”, lanzó Rodrigo Lussich intentando hacerla hablar sobre la interna familiar. “No me mantengo en silencio, simplemente contesto lo que me dice el corazón. Yo pienso con el corazón, ese es un problema grave. Lo que no respeto es cuando la gente se ensaña y tiene odio. La maldad es lo único que en la vida me deja caída ”, confesó.

“¿Tu hija Daniela se ensañó contigo?”, repreguntó el conductor, sin vueltas. “Hoy es la última vez que voy a contestar sobre ella porque todo lo que planee, soñé, no está ya en mi corazón, está muy lejano. Donde hay ensañamiento y mentira y te metés con algo tan íntimo mío, ahí me preocupo (...). Ya no deseo más el encuentro, ya está”, respondió mientras reflexionaba sobre los motivos que llevaron a su hija menor a actuar así contra ella y su hermana mayor. “ No hay un por qué, ni un para qué de tanto odio. El daño que ella hizo no es a su mamá, es a su hermana que la adoró toda la vida. Eleonora siempre la defendió ”, aclaró.

Si bien los problemas con Daniela vienen de larga data, Zulma aprovechó para desmentir una vez más haberla echado de su casa cuando apenas tenía 18 años. “Yo tenía la tenencia compartida con el papá de mis hijas. Ella estaba rebelde, yo no la podía controlar ni contener, entonces hablé con el padre y él me dijo: ‘Mandámela que la voy a controlar y la voy a mandar a laburar’. Empezó a laburar, conoció al padre de mis nietos y se casó muy joven. Yo la acompañé, estuve en su casamiento, de qué carajos estamos hablando. Ella no para de joder, de molestar y hacer daño; creo que ya está. Hay un límite donde decís: ‘Ya está, basta, ¿qué más querés?’ ”, lanzó enojada.

Tras definirse a sí misma como una madre “negadora” y “permisiva”, Faiad hizo un mea culpa sobre la crianza de su hija menor: “No tomé las riendas que tenía que tomar. Yo solo le pido a mi corazón que sea leal conmigo misma, siempre di lo mejor que pude”, confesó muy angustiada. Inmediatamente, los conductores del matutino quisieron sacarla de ese lugar de tristeza y la sorprendieron en vivo. “Acompañanos a la pantalla que queremos que leas un mensaje con nosotros, es lindo…”, le anticiparon ante una Zulma desconcertada.

“Tu hija Eleonora tiene un mensaje para vos... Aunque te lo va a dar en persona”, dijo Lussich mientras la actriz entraba lentamente al estudio de eltrece para sorprender a su madre. “Te vine a alegrar el día, mamá”, expresó al tiempo que la abrazaba emotivamente. “Esta es la mayor, la preferida…”, lanzó la exvedette con tono irónico.

Antes de hacer un recorrido por la carrera de Faiad, los conductores le dieron la posibilidad de réplica a Eleonora. “¿Querés decir algo?”, le preguntaron con intenciones de escuchar la otra campana de la historia. “Sí, que por favor no mientan más, gracias”, respondió la mayor del clan contundente.

“Tiene razón en estar muy molesta…”, acotó su madre, quien en este conflicto por la herencia de Daniel Guerrero se puso inmediatamente del lado de ella. “Más que molesta estoy dolida, porque cuando se dicen mentiras tan atroces sobre vos y vos lo único que hiciste es laburar y ser una persona de bien... Sos una artista y siempre tuviste perfil bajo, no usaste el apellido de tu madre e hiciste tu propia carrera, te pagaste tu facultad laburando, estuviste al lado de tu viejo hasta el último día de su vida y sale una persona que es de tu sangre a decir atrocidades de vos es aberrante; no les puedo explicar el dolor que se siente. No es bronca, es dolor ”, expresó la hermana de Daniela.

“¿No pudiste acercarte y hablar con ella?”, indagó la periodista Paula Varela sobre un posible encuentro para aclarar las cosas. “Cuarenta años de problemas son muy complicados. Yo traté muchas veces, pero…”, respondió, dando a entender que este enfrentamiento no es nuevo sino que data de hace tiempo. Y enseguida arremetió contra todos los programas que en estos últimos meses se hicieron eco de la pelea y dijeron mentiras al respecto. “Yo entiendo que hay programas que viven del rating, pero vos no podés destruir una vida diciendo mentiras. A mí me bajaron dos shows y una nota que había hecho en otro canal por esto, por el escándalo de ella, porque ¿ustedes me vieron a mí yendo a los programas a hacer quilombo? Ella fue la que generó todo esto y lo pergeñó durante varios meses”, agregó indignada.

Tras aclarar que con la herencia “no hay problema alguno”, la hija de Faiad explicó: “La causa sucesoria es pública y hay un acuerdo firmado por ella y por mí. En uno de los programas de América (en referencia a A la tarde), dijeron que ella tuvo una conversación con mi padre preguntándole si le había dejado el 50 por ciento del inmueble. Yo no me sentaría con un padre vivo a preguntarle cuánto me va a dejar, pero bueno, ponele que ella tuvo esa necesidad... Yo no la voy a juzgar ”, remató.

