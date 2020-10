MasterChef Celebrity: la bronca de Fede Bal y la burla de Roberto Moldavsky

Fede Bal quedó sentenciado en el duelo de los mejores. Crédito: Instagram

Muy poco le duró la alegría a Fede Bal en MasterChef Celebrity. Luego de una gala en la que el jurado por unanimidad había festejado lo logrado de su plato, el actor dio un traspié que lo llevó directo a la sentencia del próximo domingo. Y no está claro si lo que le molestó más fue eso, o que un compañero le deseara mala suerte en tono burlón.

En la competencia del miércoles lo que primó fue el azar. Tres tiros de cada participante a una ruleta con ingredientes escritos: lo que tocaba se usaba en la preparación. Fede no las tuvo todas consigo cuando la suerte le dio sésamo, manzana y ají morrón. "Mejor me voy ahora, me quedo acá hasta el domingo". Una frase de consuelo que terminó siendo premonitoria.

El jurado al que le tocó pasar por la estación de trabajo de Bal no fue otro que Germán Martitegui, con quien hay una relación poco feliz desde el primer programa. Y, aunque parecía haber llegado la tregua entre ambos, todo se derrumbó: "¿Qué tenés en el horno? Eso es una tristeza. Sacá los hongos de ahí que se te van a quemar, de hecho ya están quemados. La cebolla cortala de una manera más agradable y a la manzana sacale el cabito. ¿Qué estás haciendo?", le disparó a repetición el chef.

Con un plato malogrado de carne sobre colchón de morrón, salsa teriyaki, sésamo, manzana asada y miel Fede enfrentó al jurado sabiendo que tenía todas las de perder. Así y todo no le gustó ni un poco que, de camino hacia la evaluación, Roberto Moldavsky le gritara: "Vamos Fede, que el domingo la rompés". A pesar de haber sido una humorada, en un momento de tanta tensión el comentario no le cayó nada bien. Al punto que, cuando le tocó al comediante pasar al frente, Bal fue el único de sus compañeros que no lo aplaudió.

Sin necesidad de suspenso alguno, Fede Bal se hizo acreedor del delantal negro al peor de la jornada, mientras que Moldavsky sorprendió a pesar de la pésima combinación que le había tocado en suerte en la ruleta: manzana, sésamo y limón. A partir de ahora, todo puede pasar.

