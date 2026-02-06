Netflix dio a conocer el primer trailer de la película Parque Lezama, basada en la exitosa obra teatral

Netflix acaba de presentar el trailer de Parque Lezama, la nueva película hecha en la Argentina de Juan José Campanella. El film es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral, basada en I’m Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

La película se estrenará globalmente en la plataforma de streaming el 6 de marzo, y en algunas salas de cine de la Argentina a partir del 19 de febrero.

La película reúne nuevamente una dupla que triunfó en la versión teatral: Luis Brandoni, en el rol de León Schwartz, y Eduardo Blanco, como Antonio Cardozo. Los acompañan Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón. El proyecto es una producción de 100 Bares, y Campanella, además de dirigir, es el responsable del guion.

La historia narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Brandoni y Blanco sobre el escenario Gentileza prensa Lola Barredo.

La exitosa puesta teatral, también dirigida por Campanella, se presentó once años a sala llena, con más de 1300 funciones y 600 mil espectadores en la Argentina y en España. “En estos once años de representaciones, yo siempre vi la obra como director, desde el fondo de la sala y nunca ocupando una butaca. Y en 2024, como iba a ser el último año de la obra, me propuse verla en la fila 5, al medio. Fue algo impresionante. Me quedé superemocionado. Y mirá que vi la obra 500 veces. Ahí me dije: esta historia no puede terminar con la obra de teatro. Tiene que quedar en algún lugar el legado del trabajo de estos dos monstruos como Eduardo y Luis”, le contó el director a LA NACION hace un tiempo.

Por entonces ya empezaba a forjarse un vínculo artístico entre Campanella y Netflix a partir de la serie animada sobre Mafalda que el realizador de El secreto de sus ojos escribirá y dirigirá para la plataforma. “Justo estaba Francisco Ramos [responsable del contenido de la plataforma producido en América Latina] en ese momento en Buenos Aires, le comenté el tema, vino a ver la obra al Politeama y a la salida me dijo: ‘Avanti, hagamos la película’”, agregó Campanella.

“La relación que tenemos con Juan es muy fuerte y queríamos desde el principio que fuera mucho más allá del proyecto de Mafalda —señaló Ramos a este medio—. Llevar Parque Lezama al cine era algo que lo ilusionaba muchísimo a él y, por supuesto, también a los actores que participaron de la puesta. A todo esto se agrega haber sumado a nuestro catálogo las dos temporadas de Los enviados, una serie que adquirimos como licencia a Paramount y que recibió una muy buena respuesta de nuestros suscriptores. Con Juan estamos hablando de otras cosas que nos gustaría hacer juntos más adelante”.

Los actores Luis Brandoni y Eduardo Blanco se presentaron con la obra Parque Lezama durante 11 años Hernan Zenteno� - La Nacion�

“Vengo en este momento justamente del Parque Lezama real, donde estuve viendo algunas posibles locaciones para la película. Estoy con muchísimas ganas de resolver con esta obra el único problema que tiene el teatro: la finitud. Ahora van a quedar por fin para la historia las actuaciones de Luis y de Eduardo”, le dijo Campanella a LA NACION en noviembre de 2024.

Para confirmar que en este caso el destino se repite, Parque Lezama tuvo en su origen, hace casi cuatro décadas, el mismo recorrido del teatro al cine. La obra original que Campanella adaptó a nuestro medio con un título local es la historia escrita por Gardner y estrenada en Broadway en noviembre de 1985, con Judd Hirsch y Cleavon Little. Una década más tarde, Gardner escribió y dirigió la primera adaptación al cine, que llevó el mismo título y tuvo a Walter Matthau y Ossie Davis en los papeles protagónicos. La película se estrenó en los Estados Unidos en diciembre de 1996, nunca se vio en los cines argentinos y tuvo en nuestro medio un estreno directo en video, casi invisible, en 1998. Hoy resulta imposible encontrarla en las plataformas de streaming o en los canales de la TV paga.