MasterChef Celebrity: un robo revolucionó las cocinas y en las redes aseguran haber encontrado a la culpable

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales, se enfrentaron en una nueva noche de beneficios con el objetivo de alzarse con las preciadas medallas. Sin embargo, desde que comenzó la transmisión, quedó en claro que este no sería un programa más.

“Bienvenidos a un programa especial, lleno de beneficios”, saludó la conductora, Wanda Nara, a los televidentes. A su lado, se encontraba una enorme y misteriosa torta de tres pisos y, curiosamente, solo se encontraba acompañada por dos de los miembros del jurado, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Luego de que ingresaran los participantes, los tres comenzaron a dar pistas de lo que les esperaba. “Tenemos una gran torta, pero no tenemos a nuestro pastelero”, indicó Wanda, en referencia al tercer miembro del jurado, Damián Betular. Y en ese momento, el aludido salió de la torta, y fue “bañado” por una lluvia de papeles de colores.

“Esta noche deberán tener mucha concentración y precisión”, adelantó Donato. Y Martitegui completó: “Por supuesto, este va a ser un ejercicio que a casi todos ustedes les cuesta mucho, porque requiere seguir pasos con muchísima paciencia y muchísima precisión, para lograr un objetivo perfecto”.

Concretamente, les anunció Betular, deberían replicar una torta multicolor. “Es una creación repostera moderna, que se popularizó a principios del siglo XXI. El significado de esta torta es alegría, esperanza, celebración, libertad y un montón de cosas más. Lo que deben replicar es la famosa torta arco iris”. El repostero, entonces, les mostró la torta y al cortarla quedaron a la vista bizcochuelos de seis colores distintos, rellena y cubierta de crema de queso.

Para lograr su cometido, Agustín “Cachete” Sierra, Evangelina Anderson, La Reini, Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas, Emilia Attias y Maxi López contaron con la receta impresa, los ingredientes necesarios y un plazo de 75 minutos.

Como suele ocurrir cuando todos deben usarlo, el abatidor se convirtió en el eje de conflicto entre los participantes: falta de lugar, bizcochos mezclados, superposición de placas y acusaciones de robo causaron caos en el momento clave antes de comenzar a armar la torta.

Los resultados, como era de esperarse, fueron desparejos. Luego de que no encontrara la crema que había dejado enfriando y mientras Wanda realizaba el conteo final, la torta de Rodríguez se desmoronó y cayó sobre la mesada. En lugar de intentar arreglarla, el actor abandonó primero su estación y al volver, la rearmó como pudo en los pocos segundos que faltaban.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con su torta para que los miembros del jurado pudieran evaluarla y probarla fue Sierra, uno de los pocos que terminó antes de tiempo y logró poner la torta ya ensamblada en el abatidor, para que ganara firmeza. Además, el participante le agregó dos bengalas que duraron encendidas durante el trayecto desde su estación hasta el estrado.

“Los colores están bien logrados y el montado está muy bien, pero el bizcochuelo está un poquito apelmazado y el cheese cream está un poco pasado; está como granuloso a la vista, no al paladar”, consideró Donato, después de probar. “¿La hacés seguido a la torta arco iris? Te viene yendo muy bien con las tortas. Está muy bien la proporción, te quedaron todos los bizcochos a la misma altura, la altura de la torta está bien. Hay que practicar con la manga, eso sí“, agregó Betular.

Y por lo bajo, Martitegui indicó: “Está celoso”. Luego, explicó: “Te voy a felicitar, porque el día que te conocí acá y te vi, nunca me hubiera imaginado que ibas a terminar haciendo algo así. Sinceramente, nos tienen que felicitar a nosotros tres por lo que hemos logrado”.

Luego llegó el turno de Ian Lucas. “Los tonos de los bizcochos son más de Mi Pequeño Pony. Hay un buen bizcocho, está aireado. Hay capas que tienen una crema y capas que tienen otra. La que está adentro no está granulada como la de afuera. La de afuera está cortada”, observó el maestro pastelero.

“Está bien de sabor y me gustan los colores pastel, pero faltó un trabajo de manga arriba”, sumó Martitegui. “Hiciste un muy buen trabajo con los bizcochuelos, pero te falta conocer las temperaturas, los puntos de batido. Si aprendés esas cositas, vas a salir joya”, completó Donato.

En tercer lugar, pasó La Reini. “Impresionantes los colores, me encantaron. Le faltó un revoque un poquito más prolijo, pero igual está muy estética. Y el butter cheese cream es el mejor hasta ahora”, consideró Matritegui. " A mí me gustó esa forma de Torre de Babel, que parece que no se termina nunca, porque por lo menos es uniforme. Los colores son como un pantone. La verdad, muy bien", coincidió De Santis. Y Betular cerró: “Los colores son como de neón. Hay que darle la bienvenida a la crema de queso de manteca esta noche. Está fabulosa”.

Inmediatamente después, pasó Rodríguez y Donato le pidió que explicara qué fue lo que pasó con su crema. “Tenía mucha crema en el abatidor, con un papelito blanco para identificarla. Y en el último momento, le quise dar un shot de frío a la crema y cuando la fui a buscar ya no estaba”, contó el actor.

En las redes, varios usuarios aseguraron haber descubierto el misterio y señalaron a Attias como la responsable del “robo”. Algunos compartieron una imagen del recipiente de Rodríguez, que tenía una pequeña mancha roja hecha con colorante, y el mismo bowl luego en la estación de la actriz. Otros, recordaron que en un momento la protagonista de Casi Ángeles aseguró que le quedaba muy poca crema y luego apareció con un recipiente lleno.

El supuesto bowl de emilia que tiene betular en la mano casi vacío y ella dice que lo poco que le queda va a usar.

2da foto de golpe el bowl esta lleno... pic.twitter.com/4sggEcEgSF — Ailen Gonzalez (@AilenGonza55782) February 6, 2026

“Yo fui con Emilia al abatidor y el bowl con el papel estaba”, reveló Betular. Y la actriz agregó: “Y había al lado otro bowl”.

Siguiendo con la devolución, Donato precisó: “Tuviste problemas y los resolviste bien. Los colores son extraordinarios y la buttle cheese cream es riquísima, pero tengo que comerla tapándome los ojos”. Y Betular indicó: “A mí la torta me dice: ‘Agradecele a Miguel por haberme rearmado y presentado’. Vos sos bueno con las tortas”.

Martitegui no fue tan contemplativo: “Para mí es un horror esa torta. Todas las capas tienen una base medio tostadita abajo; eso se siente en el sabor. Y lo de arriba es un mamarracho. Tenés que estar más concentrado la próxima vez. Y si te robaron las cosas es porque no las cuidaste”.

Anderson corrió con mejor suerte. “Eva, magnifique tu torta. ¡Es tan agradable a la vista cuando ves el bizcocho con esa línea blanca! Es tan perfecta que me encanta. Están muy bien la crema y los bizcochos, están húmedos, están aireados. No te quedó pesada. Tiene aire pero está cremosa. Muy buen trabajo", consideró el especialista.

“A mí me parece que en la pastelería valen los detalles, y eso que hiciste de pesar cada relleno hace una gran diferencia. Me gusta que pienses de esa manera. Con más tiempo hubiese estado perfecta”, agregó Martitegui.

Cuando llegó el turno de López, el exfutbolista explicó: “Tuve una dificultad y La Reini me ayudó, me prestó el horno”. “La forma y la inclinación son bastante sorprendentes. El butter cheese cream, igual, está muy bien y mantuviste bastante la compostura”, indicó Martitegui. Y Donato sumó: “Hay capas, el bizcochuelo está cocinado, pero el ensamblado te jugó en contra”.

Para el final quedó Attias. “Está húmeda, bien armada y los colores son muy vivos. Está inclinada, tiene cositas que le fallaron, pero al gusto está muy bien”, afirmó Donato. Y el maestro pastelero coincidió: “Los bizcochos están bien húmedos, la crema de manteca está muy bien lograda. Le falta un poco a la decoración, pero es un buen broche de oro”.

Solo faltaba saber quiénes serían los ganadores de las medallas y quien se alzaría con el temido delantal negro que lo llevaría sin escalas a la gala de eliminación.

La portadora de la medalla dorada resultó Evangelina y de la plateada, La Reini. Rodríguez, a su vez, coronó su noche negra y deberá medirse con sus compañeros el domingo para asegurar su permanencia en el concurso.