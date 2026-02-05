Julieta Ortega posó junto al mar y encendió las redes con las fotos más audaces: “Las ondas del verano”

Con una osada sesión de fotos junto al mar, Julieta Ortega revolucionó las redes sociales y generó una catarata de reacciones entre colegas, amigos y seguidores. A sus 53 años, la actriz se mostró disfrutando del sol y la playa en una producción a pura sensualidad.

Las imágenes muestran a Ortega en distintas situaciones ante la cámara: a orillas del mar, con el agua a la altura de las piernas o posando de perfil, con naturalidad y con una actitud descontracturada.

En las postales, la artista luce una bikini color piel y remera blanca amplia que, en parte del carrousel, se aprecia mojada, adherida a su cuerpo, y deja ver su silueta. El look se completa con anteojos de sol y el pelo suelto húmedo por el mar.

“Las ondas del verano”, escribió la hija de Palito Ortega en la publicación, que sumó miles de likes en su perfil de Instagram y cosechó un aluvión de comentarios que halagaron el estilo y la figura de la artista.

Uno de los primeros en reaccionar fue su sobrino Dante, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, quien dedicó emojis de fuego a su tía. El posteo no tardó en llenarse de otros mensajes elogiosos que destacaron la energía que transmite frente a cámara.

“Qué bomba”, “Cada día más bella”, “Gracias por ser tan vos” o “Belleza argentina”, fueron algunos delos comentarios que recibió. Con humor, hubo quien también mencionó: “Qué bien te queda el Verano. Gracias Evangelina y Palito”.

Entre las interacciones también se destacaron los “me gusta” y comentarios de colegas como Inés Estévez, Adabel Guerrero, Ana Paula Dutil o Gloria Carrá, quien es compañera de elenco de Ortega en Sex, la obra, el espectáculo que mezcla teatro, danza y música, y que consolidó una nueva etapa artística para la actriz.

En una publicación previa en sus historias de la misma red social, la actriz también sorprendió a sus seguidores al compartir una sugerente imagen suya luciendo un traje de baño negro, postal que musicalizó con el tema “Down By The Water”, de la artista PJ Harvey.

Su mirada sobre la sexualidad

En una reciente entrevista con LA NACION, Ortega ofreció su mirada sobre la sexualidad y se refirió a cómo ciertas dinámicas se pueden resignificar con el paso del tiempo. “Me sigue interesando el tema de la sexualidad, porque abarca mucho. No es lo mismo a los 50 que a los veinticinco. Tiene diversas aristas, es amplio. Podés pensarlo ligada al amor y como una construcción, porque, en una relación larga, la sexualidad se construye”, afirmó.

Y profundizó: “Es una construcción que podés pensarla desde el orgasmo femenino, el poliamor, los tríos, las parejas abiertas, la pansexualidad, la demisexualidad o la bisexualidad”, enumeró, y añadió: “Las nuevas generaciones casi no pronuncian ninguno de estos términos. La mayoría de los chicos jóvenes que conozco son bisexuales. Mi generación es la que trata de definir, la que está aprendiendo a pronunciar estas palabras”.

En la actualidad, la actriz continúa indagando en la temática del sexo desde su trabajo en Sex, donde incluso se animó a aportar líneas propias al entramado textual firmado por el director, José María Muscari. En el espectáculo, Ortega realiza un topless, una decisión artística que tuvo origen en una observación muy especial. “Romina Ricci, la actriz que estaba antes que yo, no se desnudaba, no era lo previsto. El día que vino a verme Ana María Picchio me dijo: ‘Te falta hacer algo más, lo que los demás hacen es muy impactante y vos estás muy tapada’, pero yo no me sentía para nada así”, recordó.

Sin embargo, tomó en cuenta la sugerencia. “Cuando se lo conté a Muscari fue como música para sus oídos. Ahí mismo me preguntó si me animaba a un topless”, relató.

La actriz destacó, por otro lado, la diversidad de público que se acerca a ver el espectáculo. “Viene mucha gente grande a vernos, algo que me encanta. He visto mujeres de 90 años que disfrutan mucho del espectáculo”, contó, celebrando una apertura generacional en relación a este tema.