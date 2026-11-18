Este martes, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se midieron en un nuevo desafío para asegurarse su permanencia en el programa. En este caso, el reto fue complejo y apuntó a la precisión: debieron preparar y presentar 12 galletas de manteca con dos decoraciones diferentes, dentro de una lata.

Antes de que comenzaran a cocinar, Martita Fort y Lizy Tagliani, dos de las participantes que estaban fuera de peligro, desfilaron por el estudio. La hija de Ricardo Fort lo hizo para mostrar su atuendo, mientras que Tagliani aprovechó para mostrar su nuevo corte de cabello: un carré lacio.

“Yo vine de Araceli, porque ahora que me llevo bien con Adrián vengo a apoyar a Rocío”, disparó, en referencia al look que llevaba Araceli González en la telenovela Nano y al hecho de que González y Adrián Suar parecen haber recompuesto su relación después de décadas de distanciamiento.

La conductora, Wanda Nara, aprovechó el chascarrillo de Lizy para preguntarle a Rocío Robles, la actual novia de Suar, cómo le cae la madre de Flor Torrente y Toto Kirzner. “Me encanta, es divina; la amo”, aseguró la exparticipante del “Bailando por un sueño”. En otro tramo del programa volvieron sobre el tema y, hablándole a su compañera de programa como si fuera Gonzáles, Robles expresó: “Ay, Ara, nunca pensé que íbamos a ser tan amigas. Siempre supe que nos íbamos a llevar bien, pero nunca pensé que tanto”.

Cuando promediaba el programa, ocurrió un accidente que casi deja a uno de los participantes fuera de concurso: Edith Hermida puso la batidora en su máxima velocidad y la masa en formación salió disparada del recipiente. Sin embargo, gracias a la ayuda de Maru Botana, pudo recolectar entre las sobras de sus compañeros y volver a armar la masa para, al menos, poder realizar una presentación.

Juli Poggio también sufrió un contratiempo, pero en su caso fue socorrida y consolada por sus compañeros.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, pasó algo que nunca había ocurrido: una de las participantes se negó a levantar las manos. Robles no siguió trabajando, solo estaba disconforme y enojada con su propio desempeño. Luego, sí, la primera en pasar al frente con sus galletitas galesas de pistacho y chocolate blanco, cocho y chocolate, y de chocolate con sal, fue Poggio.

“La verdad es que están muy bien. Tienen lo característico: un buen dorado, se siente el gusto a la manteca, se marcó el rizado... Si tuviera que mejorar algo, cuidaría que no se manche el pirotín”, indicó Damián Betular, dando comienzo a la ronda de devoluciones. Germán Martitegui coincidió con su colega: “El resultado es bueno. Las tres variedades son ricas”.

Después llegó el turno de la China Ansa, que presentó galletitas de pistachos y chocolate blanco, y de chocolate con coco. “La masa sablé se caracteriza justamente por arenosa. Se tiene que hacer esa arena en la boca, pero puede salir sablé o puede salir un masacote. Acá está sablé. Están prolijas, están finas, están muy bien”, resumió Maru Botana. Y Betular observó: “Hoy trabajaste un poco más tranquila y ordenada”.

En tercer lugar pasó Robles, que preparó galletitas de chocolate blanco y pistacho, y otras bañadas en chocolate negro. “Me gusta que hiciste distintas formas y distintos sabores. Te vi poniéndole muchas ganas. La forma de las galletitas de corazón es muy linda. Hay muchas cosas que están muy bien y otras que no. Que la galleta sea más grande que el pirotín no queda bien. Y la sablé está demasiado procesada y no tiene el arenado correcto”, aseguró Martitegui. Y Botana explicó: “Como hay algunas más grandes y otras más chicas, te quedaron con distinta textura”.

Pablo Giralt, en tanto, decidió presentar galletitas con pistacho, con nueces ralladas, y de chocolate blanco y chocolate negro. “Están bastante similares a las de Rocío: bien de cocción, son grandes. Buen trabajo”, consideró Betular. Martitegui elogió el entusiasmo del periodista deportivo a la hora de cocinar y expresó: “La masa está bien pero hay un tema de tamaño. Más allá de eso, están muy ricas”.

Luego llegó el momento de Karina Mazzocco y sus galletitas de pistacho y chocolate blanco; chocolate negro, almendras y sal; y nueces. “Están muy lindas y los pirotines están completamente limpios”, señaló Martitegui. “La textura está muy bien: es una masa sablé. Están muy prolijas y estéticas. Se ve que las hiciste con amor y que te gusta decorar”, sumó Botana.

La exconducta de A la tarde aprovechó para agradecerle a Jimena Fuster, su maestra de pastelería. El comentario despertó cierta molestia en Robles, que seguía molesta por su propio desempeño y comenzó a gritar la palabra “canje”. Mazzoco reaccionó al instante, y señalándola e indicándole con un gesto que cerrara la boca, indicó: “La palabra no es canje. Es agradecimiento”.

“Pero escuchame, vos le tenés que contestar a todo el mundo, no solo a quien te conviene”, indicó la novia de Suar, dando a entender que otros de sus compañeros también reaccionaron al agradecimiento. La discusión continuó una vez que terminó la devolución de los miembros del jurado.

Una vez que culminó el cruce, pasó al frente Hernán de Mala Fama con sus galletas con chocolate blanco, coco y almendras, y otras con nuez. El músico aprovechó el momento para denunciar que en algún momento del proceso, alguien le robó la fuente en el abatidor. “Algunas parecen galletitas armenias. Son ricas, el relleno está bien”, indicó Martegui. Y tomando una de las galletitas y mostrándola a cámara, Betular afirmó: “Este dorado es la prueba de que está bien hecha. Me hubiera gustado que fueran seis blancas y seis negras”.

Martín “Campi” Campilogo, luego, presentó sus galletitas con chocolate amargo y almendras, y chocolate blanco con pasta de pistacho. “Me sorprendiste con la pasta de pistacho. Es muy difícil de hacer y está bastante bien puesta. Están diferentes a todas. Me parece muy interesante tu recorrido y todo lo que aprendiste hasta acá”, elogió Martitegui. “La cocción está muy bien. Está muy bien hecho el sableado, pero un poquito más de horno arriba no les hubiera venido mal. Compensa bastante con esa manteca de pistacho. A algunas les falta forma”, indicó Betular.

Hermida tuvo su momento después, con sus accidentadas galletitas con cubierta de chocolate con leche, chocolate blanco, con almendras, pistacho y coco. “La masa sablé está, pero en algunas está más complicada, porque son más gorditas”, indicó Botana. Y explicó: “Cuando uno cocina cookies tienen que ser todas del mismo tamaño para que queden parejas. Pero terminaste, está el rizado, están los sabores, está la decoración”. Martitegui, a su vez, acotó: “Es un milagro. Muy buenos los consejos de la chef Maru. No tienen que perder la calma”.

Para el final quedó Pablo Migliore, que presentó galletitas de chocolate blanco y negro con pistacho. En esa instancia, se dio el momento más emotivo de la noche. “Lograr entender los términos, el pesaje, para otros es normal y a mí me cuesta un montón. Yo no terminé la primaria. A partir de los 10 años me dediqué al fútbol y esa fue mi vida. A mí me criaron con disciplina y yo trato de criar a mis hijos de la misma manera” reveló el exfutbolista y boxeador.

“Yo te escucho y se me ocurre decirte que la mejor escuela que tuviste fue tu casa. Es lo que te hace poder hacer esto bien y no bajar los brazos. Las galletitas están muy bien. Valoramos muchísimo el esfuerzo que hacés para estar acá”, expresó Martitegui. Y agregó: “La masa está muy bien, están prolijas. Quizá quedaron un poco bajitas, pero se nota el esfuerzo y te vimos progresar. Yo no puedo hacer otra cosa que felicitarte”.

Solo faltaba saber quién, de acuerdo a su desempeño, debía abandonar el programa. Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron a Giralt, Mazzocco y Poggio para anunciarles que sus cookies habían sido las mejores. Migliore, Ansa y Hernán también siguieron en competencia.

Robles, Campi y Hermida, entonces, resultaron ser los peores de la noche. Antes de dar a conocer el veredicto, los miembros del jurado les preguntaron por qué consideraban que debían seguir. Luego, anunciaron que el humorista también había logrado pasar a la siguiente ronda y, finalmente, que en esta ronda no habría eliminados.