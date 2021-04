Matías Martin se refirió a su conflicto con Cabito: “No hubo ningún acercamiento”

Matías Martin se refirió a la relación que mantuvo con Eduardo Massa Alcántara o Cabito, su excompañero en el programa Basta de todo por radio Metro, que fue despedido tras casi 14 años de trabajo juntos. “No hubo ningún tipo de acercamiento”, dijo Martin cuando le preguntaron si había hablado con Cabito, desvinculado del histórico programa en noviembre de 2018.

El periodista fue entrevistado en el programa Pampita Online (Net TV) donde habló de su nuevo envío Todo pasa, por radio Urbana Play, y respondió de manera lacónica cuando Cora de Barbieri quiso saber en qué estado se encuentra la relación entre ambos. “En su momento lo aclaraste perfectamente, pero te quiero consultar si sentís o si hubo algún acercamiento o charla a nivel privado entre ustedes y, si no es así, si te gustaría”, preguntó la panelista.

“No hubo ningún tipo de acercamiento. Pero no hay persona que conozca con la que no me tomaría un café, si te sirve la respuesta”, dijo Martin. “¿Las puertas están abiertas?”, quiso saber De Barbieri. “Siempre estoy dispuesto a charlar con todo el que tenga ganas”, respondió, breve y contundente, el conductor radial, y pasaron rápidamente a otro tema.

Matías Martin habló de su conflicto con Cabito - Fuente: Net TV

“Cabito no va a seguir en Basta de todo; es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo”, había anunciado Martin aquel viernes 23 de noviembre de 2018. Y agregó: “Sentí que hace rato el programa había perdido algo. Por ahí suene contradictorio, en estos últimos años, aún con un desgaste y problemas puntuales, sabrán entender que no voy a estar contando internas. Venía sintiendo que como parte del desgaste de este matrimonio de 18 años, el programa pedía a gritos cambios. La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud y, por otro lado, una participación dentro del programa que se había ido achicando”.

En ese momento, Cabito salió a responder y ventiló una serie de reclamos, aunque no apuntó contra sus colegas. “Cuando algo se rompe, por cosas internas, es difícil volver a pegarlo. Hubo diferencias con algunos, pero en ningún momento hubo maltrato”, dijo, y agregó: “Se lo dije a él en su momento: me hubiera gustado que me vengan a ver cuando estuve internado, o que me llamen por teléfono, algo”. Sin embargo, resaltó que Matías “hizo un montón de cosas” por su salud.

Tras sus dichos, Martin realizó un largo descargo. “Siento que lo que queda instalado como visión general es: ‘Lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve’; ‘lo abandonaron en su peor momento unos amigos a los que les dio todo’. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque me siento atacado”, comenzó, y recordó que en 2015 el “estado de deterioro y abandono se hizo insostenible”.

“En las redes nos atacan: ‘No lo cuidan, intérnenlo’. Y me llené de dudas. ¿Me corresponde hacerme cargo? ¿Qué puedo hacer? Su estado era triste. Nunca quise contarlo, pero no se le entendía cuando hablaba y se quedaba dormido”. Fue así como llegó el despido: “Decidí hacer algo por él y lo saqué del programa”, reconoció Martin. “Le dije que no podía salir al aire así, que no podía seguir, que se internara, que se operara”.

Dos años después de todo aquello, Martin fue entrevistado por LA NACION y recordó que la salida de Cabito lo ubicó en un lugar incómodo: “Es el juego peligroso de los medios. En ese caso, preferí no embarrarme, no meterme en un conflicto plagado de mentiras”, dijo y aclaró: “Me sentí obligado a salir a contar la verdad o, en tal caso, mi verdad”.

LA NACION