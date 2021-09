Matrix 4: cinco detalles curiosos que muestra el tráiler de la esperada película

Los fanáticos de The Matrix disfrutaron este jueves de la primera muestra completa de la cuarta entrega de la saga a través de un tráiler que reintroduce al héroe Neo, interpretado por Keanu Reeves. The Matrix Resurrections se estrenará en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max en diciembre.

La película original de The Matrix se estrenó en 1999, y las dos primeras secuelas se lanzaron en 2003. La historia muestra una realidad virtual construida por una inteligencia artificial futurista que esclaviza a la humanidad. La coprotagonista Carrie-Anne Moss también aparece en el tráiler, que se estrenó en internet este jueves.

Aquí hay cinco cosas que extrajimos del primer vistazo a lo que ya es uno de los éxitos de taquilla más esperados del año.

1) Un pato amarillo de plástico

El tráiler empieza con un Reeves barbudo que busca la guía de un psiquiatra con gafas interpretado por Neil Patrick Harris, de la serie How I Met Your Mother. El personaje de Reeves dice que está teniendo sueños que parecen aludir al pasado de Neo como la figura mesiánica de un movimiento de resistencia en guerra con la inteligencia artificial detrás de The Matrix.

Reeves, a quien Harris llama Thomas, parece ajeno a la verdad que Neo aprendió en la primera película: que el mundo que conoce es una simulación sofisticada creada por computadora. Pero se da cuenta de que algo está pasando mientras toma un ascensor, estudia su reflejo en un espejo y se sienta en una bañera con un pato amarillo de plástico posado en su cabeza.

El tráiler muestra a un Reeves barbudo que busca la guía de un psiquiatra WARNER BROS

2) ¿Nos conocemos?

Dado que Neo parecía morir a fines de The Matrix Revolutions, de 2003, nos vemos llevados a preguntarnos si Reeves está interpretando una variación de su personaje original. Lo mismo puede aplicarse también al personaje de Moss, Trinity, que no parece reconocer a Reeves cuando se encuentran y se dan la mano en una cafetería.

Por otra parte, Thomas/Neo puede estar tratando de bloquear los recuerdos del hombre que alguna vez fue, posiblemente ingiriendo puñados de píldoras azules. En la película original, a Neo se le ofrece una pastilla de ese color que le permitiría regresar y continuar con su existencia simulada.

El personaje de Moss, Trinity, no parece reconocer a Reeves cuando se encuentran WARNER BROS

3) Alicia en el país de las maravillas

Neo, por supuesto, eligió tomar una pastilla roja que, en palabras de Morfeo, el personaje de Laurence Fishburne, le permitió “quedarse en el País de las Maravillas y [ver] qué tan profundo es el agujero del conejo”.

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, es un elemento recurrente en el universo de The Matrix y vuelve a aparecer en forma de libro en el nuevo tráiler de tres minutos. Un tatuaje de conejo que alude al conejo blanco de Carroll se ve en el brazo de otro personaje, interpretado por la actriz británico-china Jessica Henwick.

La canción de fondo, mientras tanto, es White Rabbit, de Jefferson Airplane, un himno psicodélico de 1967 inspirado en la escritura y las imágenes de Carroll.

La obra de Lewis Carroll es un elemento recurrente en el universo de The Matrix WARNER BROS

4) El personaje de Reeves todavía sabe kung fu

Ante la exhortación del actor Yahya Abdul-Mateen II (conocido por su papel en Candyman), Reeves termina tomando una pastilla roja que parece desvelar los secretos de The Matrix. También parece despertar su destreza en las artes marciales y golpea a su nuevo amigo con tanta fuerza que destroza el dojo simulado en el que están entrenando.

El personaje de Abdul-Mateen II parece tener muchos de los atributos de Morfeo, lo que sugiere que puede ser una versión más joven o quizás el hijo del personaje de Fishburne. El propio Fishburne reveló en 2020 que “no había sido invitado” a repetir su papel en la película de Lana Wachowski.

El personaje de Abdul-Mateen II parece tener muchos de los atributos de Morfeo WARNER BROS

5) Caos explosivo

Mientras que la trilogía original fue dirigida por Lana Wachowski en conjunto con su hermana Lily, la cuarta película está dirigida solo por Lana. Sin embargo, tener una persona menos detrás de la cámara no parece haber reducido el caos explosivo de la nueva película.

Trenes, helicópteros, motocicletas y automóviles son solo algunos de los modos de transporte que quedan destruidos. Mientras tanto, si hay un edificio alto en las cercanías, puedes estar seguro de que alguien en algún momento se lanzará desde él.

Trenes, helicópteros, motocicletas y automóviles son solo algunos de los modos de transporte que quedan destruidos WARNER BROS

Neil Smith

BBC Mundo