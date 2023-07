Matt Damon y Emily Blunt revelaron por qué Cillian Murphy no cenaba con ellos durante el rodaje de Oppenheimer

escuchar

Oppenheimer, la última producción de Christopher Nolan, llegará a la pantalla grande el próximo 20 de julio. El film relatará la unión y el trabajo de un equipo de científicos, entre los que figuró el físico J. Robert Oppenheimer, en el marco del Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de la bomba atómica. La histórica película se convirtió en una de las más esperadas por los espectadores, pero se reveló un detalle dentro del elenco, por el cual el actor Cillian Murphy no cenaba con el resto de sus compañeros.

“Una película de terror”. Así definió el propio Christopher Nolan su última producción, que aterrizará en los cines el próximo 20 de julio y se basará en el hombre que creó la bomba atómica. El film se basó en el libro escrito por Kau Bird y Martin J. Sherwin, bajo el título American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer y contará con un elenco aclamado, en el que figuró Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett y Kenneth Branagh, entre otros.

La película Oppenheimer fue dirigida por Christopher Nolan

Los protagonistas de Destino oculto (2011), Damon y Blunt, revelaron en diálogo con la revista People el motivo por el cual el actor Cillian Murphy, intérprete de Peaky Blinders, no compartió ciertos momentos con el resto del elenco de la película, como las cenas. “Tenía demasiadas cosas en la cabeza”, advirtieron.

El elenco de la película Oppenheimer Instagram: cillianmurphyofficiall

“El volumen de lo que tenía que asumir y sobrellevar era monumental”, sentenció la intérprete de El niño con el pijama de rayas (2008). Y agregó: “Por supuesto, no quería venir a cenar con nosotros”. En tanto, Damon apuntó: “Tenía el cerebro demasiado lleno. No podía”. Y continuó: “Sabés que, cuando tenés esos papeles importantes, esa responsabilidad, sentís que es un poco abrumador”.

La salud mental se convirtió en un tema de agenda y traspasó el tabú social a raíz del testimonio de distintas figuras del mundo del espectáculo, que visibilizaron esta problemática común. Uno de los casos más recientes que salió a la luz fue el de Jennifer Grey, la icónica estrella de Dirty Dancing (1987), quien tuvo un papel en Friends. A sus 63 años, contó que rechazó la posibilidad de aparecer en más episodios de la serie debido a que sintió “mucha ansiedad” durante el rodaje.

La nueva miniserie de Úrsula Corberó en Netflix

Las producciones españolas hallaron su hueco entre los espectadores de Netflix y Úrsula Corberó se ganó el corazón de los suscriptores del gigante de streaming a través de su papel como Tokio en La casa de papel. Ahora la actriz regresará a la pantalla chica con una miniserie que se inspiró en un hecho real y que verá la luz el 8 de septiembre: El cuerpo en llamas.

Cuándo se estrenará en Netflix la película El cuerpo en llamas

Junto a Quim Gutiérrez y su compañero de elenco en la serie del gran asalto, José Manuel Poga, quien dio vida al malvado César Gandía, Corberó protagonizará el film que se basó en el caso real del “crimen de la Guardia Urbana”. Sucedió en Barcelona en el año 2017, cuando apareció el cuerpo de Pedro Rodríguez, agente de Policía, calcinado en el pantano de Foix. Una semana después, los Mossos d’Esquadra resolvieron la investigación.

