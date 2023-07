El romántico gesto de Ryan Gosling con Eva Mendes en la premiere de Barbie que no pasó desapercibido

escuchar

Ryan Gosling no se olvidó de su novia, Eva Mendes, en la alfombra rosa de Barbie, la película. El actor, que caracteriza al mítico Ken en el film de Greta Gerwig, le dedicó un gesto más que romántico y que no pasó desapercibido. Además de un traje a tono con los colores del universo de la muñeca, el canadiense de 42 años se dejó parte de la camisa abierta y lució un collar especial. Todo tuvo lugar en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, donde otras celebrities como Margot Robbie y Dua Lipa deslumbraron con sus looks.

Si bien la película se estrena recién el próximo 20 de julio, hace meses que el público tiene gran expectativa por conocer cómo Geriwg recreó el mundo de Barbie. La producción promete una gran ambientación con las esperadas actuaciones de sus protagonistas: Gosling, que le dará vida al icónico personaje de juguete Ken, y Robbie, quien interpretará a la muñeca que marcó generaciones.

Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferrera en la premiere de "Barbie" en el Shrine Auditorium and Expo Hall JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde los meses anteriores a la promoción activa de Barbie se levantaron las sospechas de que Eva Mendes no acompañaría a su novio en los eventos de presentación, ya que los actores que se conocieron en 2012 -mientras filmaban la película El lugar donde todo termina- siempre mantuvieron en silencio los entretelones de su vínculo. Actualmente, tienen dos hijas, Amanda, de 7 años, y Esmeralda, de 8.

Aunque la actriz no se mostró junto a Gosling en ninguno de los estrenos, el protagonista de La La Land (2016) demostró que ella siempre está presente a través del collar, con la tipografía asociada a la muñeca más famosa del mundo y la letra “E”. El detalle resaltó en el look total rosa con el que posó al lado de sus compañeros de reparto y expuso el romanticismo del artista.

El apoyo de Eva Mendes fuera de las cámaras

Eva Mendes apoya a Ryan Gosling a través de redes sociales

Que la floridense de ascendencia cubana no haya estado presente no significa que no le dé su apoyo incondicional a su pareja. Recientemente se deshizo en halagos por su “Ken” en una publicación de Instagram que citaba los elogios de Gerwig al actor, quien dijo en una entrevista con Rolling Stone: “Es una combinación de Marlon Brando que se encuentra con Gene Wilder y se encuentra con John Barrymore y John Travolta”.

Mendes secundó esos elogios: “Una de mis cosas favoritas, la increíblemente talentosa y hermosa Greta habla sobre mi hombre, mi vida, mi amor... RG”, escribió con un emoji de corazón. Además, a principios de mayo publicó una foto con una remera con Gosling como Ken.

Eva Mendes también manifestó su amor por Gosling Instagram @evamendes

La razón por la que Ryan Gosling y Eva Mendes prefieren mantener su vida privada

Poco se sabe de las dinámicas de familia que llevan las estrellas de Hollywood. A pesar de que ya tienen más de una década de relación, son pocos los eventos en los que aparecen juntos e incluso hay especulaciones sobre si se casaron en secreto. Mendes dejó en claro que el motivo para mantener su bajo perfil tiene que ver con que quiere difundir únicamente postales previamente consentidas por ella y no por la prensa.

Eva Mendes y Ryan Gosling se conocieron en 2012 durante el rodaje de la película "The Place Beyond the Pines" Archivo

