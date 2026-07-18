Matt Damon y su experiencia mundialista con una hincha de la albiceleste, dentro de su casa

Aunque no lo hable con fluidez, la perfecta pronunciación que el actor Matt Damon tiene del español no es porque sí. Lleva más de dos décadas junto a una argentina. Y además del uso del castellano, en su casa también se escuchan por estos días los gritos de gol.

En su reciente visita al late night de Seth Meyers, que se emite desde hace más de una década por la NBC de los Estados Unidos, dio detalles de cómo se viven los partidos en su casa.

Matt Damon protagoniza la película La Odisea KGC-717 - Goff Photos/The Grosby Group

“Tu esposa es argentina ¿viste el partido [de la Argentina e Inglaterra]?“, indagó el conductor. ”Sí“, respondió tajantemente, como si no hubiera tenido opción, pero sin tono de descontento, todo lo contrario.

“¿Ella estaba eufórica?”, continuó indagando Meyers. “Sí-respondió Damon-. Incluso le dimos un gran susto a nuestros perros, que no entendían lo que estaba ocurriendo. Fue todo muy ruidoso”.

“Ni siquiera te acercas a Messi en tu casa”, lo interpeló el conductor refiriéndose a la importancia que representa el 10 argentino. “No, pero creo que eso es lo que le sucede a cualquiera”, respondió el actor, con humor. Y Meyers puso el remate: “Mi esposa no es argentina y creo que ni siquiera le llego a los talones a Messi”.

Damon protagoniza uno de los estrenos más esperados de 2026, que llegó a los cines el último jueves. Se trata de La Odisea (The Odyssey), basada en la epopeya de Homero. Una vuelta a un clásico de la literatura con un elenco coral encabezado por algunos de los actores más aclamados y multipremiados de Hollywood. Además de Damon, figuran en el elenco Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y John Leguizamo. Las giras promocionales ya están en marcha y los fanáticos están encantados con el despliegue que hacen las estrellas en cada alfombra roja que pisan.

Incluso, Damon ha dado varias entrevistas en solitario. Una de ellas fue su charla con People, en la que habló sobre su larga relación con la salteña Luciana Bozán Barroso, a quien conoció en Miami, en 2003, y con quien se casó en 2005. Tiene tres hijas.

Matt Damon con su esposa y sus hijas Getty Images

“Siempre me ha costado dar consejos porque creo que cada persona es diferente y cada relación es diferente”, explicó a People. Pero en cuanto a su matrimonio, aseguró: “Hay mucho amor, respeto y confianza en nuestra relación. Está construida sobre una base muy sólida. Seguimos creciendo y evolucionando como personas, y esa base lo es todo. Es lo mejor de mi vida”.

Además de ser marido y mujer, también colaboran profesionalmente. Luciana es socia de Artist’s Equity, la productora de Matt y Ben Affleck, y recientemente trabajó con Matt en la producción de su película de 2024, The Instigators, y su thriller policíaco de 2026, The Rip.

Matt y Luciana siempre han compaginado su vida personal y profesional, según contó el actor. “Ella ha sido parte de eso para mí desde que la conozco. Lee todo lo que hago. Revisa los montajes de las películas. He confiado mucho en sus comentarios durante 23 años. Mientras yo trabajaba en La Odisea, ella producía la película que Ben dirigía [Animals], así que tiene su propia vida laboral".

No es la primera vez que Damon hace algún comentario sobre su relación con el fútbol o las costumbres argentinas.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó en una entrevista.

Con el tiempo, llegaron otras experiencias, como la del día que conoció la cancha de Boca. Llevaba varios años de casado y conocía bastante de la cultura argentina, pero una tarde quedó absolutamente sorprendido.

En medio de una nota con Hot Ones -programa en el que un famoso dialoga con el anfitrión, Sean Evans, mientras prueba distintas salsas picantes-, Damon contestó al ser consultado sobre eventos deportivos inolvidables: “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en la Argentina. Fuimos a pasar una Navidad hace 11 o 12 años. Su familia es hincha de Boca Juniors, que es un equipo muy popular en Buenos Aires y debía jugar una final. Le dije al tío de mi esposa, ‘Hey, ¿podemos ir a ver este partido?’. Y él se puso muy serio y dijo: ‘Podemos ir, podemos ir... Sin mujeres ni niños’. Yo dije ‘¿Qué?’. Yo pensaba en llevar a las chicas. Pero entendí por qué no era una buena idea cuando fuimos”.

Y agregó: “Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas. Era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios. Nuestro equipo ganó, los fans del otro equipo se estaban yendo y mientras levantaban el trofeo yo dije, ‘Deberíamos irnos’. Pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Fue realmente loco”.