Este miércoles, Laura Ubfal detalló el conflicto que se desató entre Fabián Doman y Ana Rosenfeld, vinculado al regreso del conductor de televisión al frente del programa Bien de Mañana (que reemplazó a Nosotros A la Mañana, eltrece) y a choques personales fuera de las cámaras. En tanto, Mauricio D’Alessandro, quien estaría implicado de manera indirecta en el cruce, reveló la interna entre ambos: “Fue una discusión bastante violenta”, señaló.

“Ana Rosenfeld estaba en Europa y la llamó alguien de la producción para invitarla a participar en el programa de Fabián Doman”, comenzó el relato de la historia la periodista Laura Ubfal, este miércoles en Intrusos (América TV), conducido por Flor de la V. La comunicadora puntualizó que se llegó a un acuerdo de horarios, debido a las obligaciones laborales de la abogada, de asistir como invitada dos veces por semana y que no precisaron el tema del sueldo.

En tanto, Ubfal apuntó que la producción también contactó a Mauricio D’Alessandro. “Puede ir todos los días y no cobra, porque es político y le conviene estar en cámara en estos tiempos”, advirtió. Y continuó: “Rosenfeld volvió de Europa y no tenía su lugar en el programa, y quien pidió que no estuviera ahí fue Fabián Doman. Se pelearon”.

La comunicadora señaló que, posteriormente, la abogada llamó al programa de televisión porque estaba interesada en asistir. “Me dijo: ‘Si Doman pidió disculpas a los aborígenes, que me pida disculpas a mí, porque es una vergüenza y una traición lo que me hizo’. Están peleados a muerte”, sentenció Ubfal. Por otro lado, la panelista añadió que, hace una semana atrás, Doman y su actual pareja, Viviana, se habrían juntado a comer con Ana Rosenfeld: “Y eso que Doman la sacó del programa. No se entiende”.

Por su parte, Mauricio D’Alessandro se pronunció acerca de lo sucedido entre Fabián Doman y Ana Rosenfeld y relató la interna del programa de televisión. “Hubo una pequeña discusión con Doman, en el corte. Y fue acalorada, porque [Silvina] Escudero le dijo [al conductor] que ella era amiga de Rosenfeld y que no le iba a permitir ciertas cosas”, advirtió.

Y continuó: “Ahí, Doman dijo que era muy amigo de Marcelo [Frydlewski, marido de Rosenfeld que falleció en octubre de 2021] y que estaba distanciado. Bueno, empezaron una discusión bastante violenta, hasta que Escudero amenazó con retirarse del programa, con renunciar. Fue muy fuerte”.

En tanto, D’Alessandro reveló cómo concluyó el conflicto: “Después, Doman se calmó. Son problemas de pared, que siempre hay. Pero primero estuvo Escudero, que defendió a Rosenfeld, con quien yo tengo una relación impecable”. Y cerró: “Yo la defendí y no voy a cambiar mi amistad con ella, aunque me cueste el divorcio [con Mariana Gallego]”.

Además, el abogado apuntó que su compañera regresó al trabajo. “Ya se venció la suspensión de la matrícula, el 28 de agosto, así que ya está trabajando y se la ve otra vez por Tribunales. Creo que está en un buen momento, dentro de todos los problemas que ha tenido”, dijo.