En el comienzo de la emisión de este lunes, Fabián Doman leyó un comunicado en el que pidió disculpas el nombre del programa por lo ocurrido del jueves. Un controversial ida y vuelta en un móvil desde el subte con dos personas de una comunidad originaria de Jujuy generó polémica durante todo el fin de semana y le trajo muchas críticas a todos los miembros del ciclo televisivo.

Las disculpas llegaron en el comienzo de Bien de mañana (eltrece). Apenas el ciclo recibió el aire, el conductor le dio la bienvenida a su panel y rápidamente procedió a referirse al hecho y a pedir perdón por lo ocurrido.

“Tenemos muchas noticias esta mañana, pero queremos hacer un punto en algo que pasó, sobre todo para dejar aclarada una situación”, comenzó Doman, mientras sostenía en sus manos una tarjeta con el comunicado del programa.

En el comienzo, el periodista recordó el hecho: “El jueves, durante un móvil que tuvo lugar aquí, tuvieron lugar una serie de diálogos que generaron una incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas”. “Fueron entrevistadas muchas personas en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal”, agregó antes de dar la posición del ciclo.

A continuación, Doman manifestó que la intención de su programa no es generar incomodidad y que el hecho fue desafortunado: “Nosotros no hacemos un programa para incomodar a nadie. A todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados, les queremos pedir disculpas. Creo que es lo que corresponde”.

En esa misma línea, reiteró que lo sucedido no representa la visión del programa. “La idea nuestra no es hacer un programa que provoque que alguien se sienta incómodo, haya sido partícipe o no de ese momento del programa”.

Por último, el periodista aseguró que la decisión de decirlo en el comienzo de la emisión fue para dejar en claro el pedido de disculpas y evitar que el tema se agrande: “Lo quería hacer de entrada para que no haya ningún tipo de especulación. Lo hacemos, lo aclaramos, pedimos disculpas de entrada”.

Qué pasó en el programa de Fabián Doman

El pedido de disculpas se produjo luego de la repercusión que generó el móvil desde el subte D que realizó la cronista Maggie Vigil. Allí, la movilera se encontró con Kantuta Killa y Wari Rimachi, miembros de la comunidad Ayllu Mayu Wasi. Luego de que les consultó de dónde eran, el hombre le respondió en quechua y a partir de allí se desató la discordia.

El incidente en el programa de Fabián Doman

“¿Qué habrá querido decir?”, respondió Vigil en tono irónico. El comentario, que sonó como una burla, fue festejado con risas y arengas por parte de los miembros del panel, que escuchaban todo y respondían desde el estudio. Ante el reclamo del entrevistado sobre que los argentinos deberían aprender “a hablar el idioma de los indios”, la periodista respondió con otra acotación que generó más malestar: “Dígame una palabra en indio para aprender”.

Luego, desde el piso intervino Doman, quien preguntó a quiénes votaron los entrevistados. Luego de que la mujer respondió que “el voto no es público” y pidió a la movilera que no se ría porque era un tema serio, el conductor se enojó y cortó la entrevista: “Andate, Maggie. Tampoco que me dé clases de moral”.