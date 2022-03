Ana Rosenfeld se quebró al hablar de la muerte de su marido: “Miro su almohada y no puedo creer que no esté”

En su segundo programa como panelista de LAM, Ana Rosenfeld recibió un saludo inesperado que la conmovió hasta las lágrimas. Como paréntesis de los temas controversiales que se suelen abordar en el programa, Ángel de Brito aprovechó para “hacerle un regalo” a la abogada. En complicidad con sus hijas, Pamela y Stephanie, el conductor pasó un video en el que la saludaban y le deseaban lo mejor en esta nueva etapa de su vida, que transcurrirá sin su esposo Marcelo Frydlewski. Este miércoles, se cumplieron cinco meses desde su fallecimiento.

La primera en aparecer en pantalla fue Stephanie, a quien se la vio junto Felipe, uno de sus hijos. “Hola, mamá. Me da vergüenza hacer esto, pero no quería dejar de acompañarte y decirte lo mucho que te amo y te acompañamos en este nuevo rol”, comenzó la joven. Posteriormente, le recordó una expresión de Marcelo: “Divertite, porque si no, no tiene sentido”.

La emoción de Ana Rosenfeld luego del saludo de sus hijas en vivo en LAM

Luego de la primera parte del mensaje, De Brito le comentó a Rosenfeld lo difícil que había sido conseguir el video, ya que ninguna de las dos se sentían bien con las apariciones en público. En aquel momento, Ana tomó la palabra para expresar que era precisamente gracias a su esposo que ella estaba en el programa y lo explicó brevemente.

“Yo no puedo creer que él ya no este más. Hoy, hace cinco meses que se fue, pero está tan fresco en mi memoria”, manifestó la abogada, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Asimismo, expresó que si Marcelo viviera, ella no podría hacer el programa porque dedicaría las noches a compartir momento con él. Luego, comentó que participar en LAM “le hacía muy bien”, porque llegaba tarde y cansada a su casa.

Las lágrimas de Ana Rosenfeld tras ver el mensaje de sus hijas en LAM

Asimismo, en la segunda parte del video se la pudo ver a Pamela decirle que creía en su capacidad de asumir este nuevo reto y le deseó “toda la energía y el buen ánimo”. “Desde donde esté, papá te apoya”, expresó la joven. Mientras la escuchaba, Ana no paraba de llorar.

Ana Rosenfeld conmemora la muerte de su esposo, Marcelo Frydlewski

Marcelo Frydlewski, el esposo de Ana Rosenfeld, murió el 9 de octubre pasado en Miami, Estados Unidos. El empresario de 67 años pasó varias semanas internado por complicaciones en su cuadro de Covid. La noticia de su fallecimiento fue un duro golpe para su familia. Cuando se cumplió un mes de la pérdida, la abogada le dedicó un sentido posteo en las redes sociales, a modo de homenaje.

Ana Rosenfeld recordó a su marido a un mes de su muerte Instagram: @ana.rosenfeld

Rosenfeld eligió publicar una foto donde se los veía a ambos muy sonrientes. “Hoy, 9 de noviembre, hace tan solo un mes que te fuiste físicamente de mi lado”, escribió al comienzo del texto. “Nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y le prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte y honrar cada minuto de la vida que compartimos”, expresó.

Más adelante, también que comentó, al igual que lo hizo en LAM, que lloraba cada vez que olía el perfume su perfume y que lo buscaba alrededor cuando imaginaba su voz. Sus seguidores y amigos no tardaron en reaccionar con palabras de apoyo. Susana Roccasalvo y Georgina Barbarossa fueron algunas de las celebridades que le dejaron mensajes de contención.