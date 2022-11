Mauro Icardi le dedicó un mensaje inesperado a Wanda Nara y los seguidores sintieron pena: “Todos fuimos él”

escuchar

La dramática historia de amor que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de llegar a su fin. Desde hace semanas su relación está en boca de todos. Si bien ella aseguró una y otra vez que está separada, la postura de él dice todo lo contrario, por lo que aún no se sabe con certeza la relación que los une. Él insiste en reconquistarla, por lo que decidió volver a mover sus cartas y hacerle una demostración pública de amor.

Desde hace varias semanas, la expareja está en el ojo de la tormenta, con las idas y vueltas, los entredichos, los mensajes y las visitas. A su vez, la aparición de Elián Ángel Valenzuela (mejor conocido como L-Gante) como el tercer integrante del triángulo amoroso sorprendió a más de uno. Si bien Wanda asegura que la relación con el padre de sus dos hijas menores llegó a su fin, él no opina lo mismo. En los últimos días volvieron a reunirse en Europa, pero solo se mostraron juntos para el cumpleaños de Isabella. No obstante, el futbolista no deja de insistir y expresó su amor, le dedicó un pícaro mensaje en Instagram.

Wanda aseguró que está separada de Mauro Icardi (Crédito: Instagram/@mauroicardi)

Tras aterrizar en Turquía para reunirse con Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, volvió a armar las valijas para hacer un viaje familiar por Europa, pero sin Mauro Icardi. En uno de los últimos posteos que hizo en su perfil de Instagram mostró parte de los días que compartió con sus dos hijas en Roma. Disfrutaron de deliciosos platos, dibujaron y visitaron la Fontana di Trevi, incluso Francesca se animó a tirar una moneda de espaldas para pedir un deseo.

Mauro Icardi le comentó un posteo a Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios, pero hubo uno que se destacó por sobre el resto. ¿Quién era el autor? Nada más y nada menos que Mauro Icardi. “Mis tres amores”, escribió el futbolista junto a un corazón y arrobó a Wanda Nara. Rápidamente, los seguidores se dieron cuenta y no dudaron en reaccionar con opiniones divididas: “Ojalá vuelvan y se valoren más, ambos hacen una pareja hermosa”, “ahora que se le escapa la paloma la quiere cuidar”, “todos fuimos Mauro alguna vez”.

Wanda Nara disfrutó de Roma con sus hijas (Foto: Instagram @wanda_nara)

La reunión de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la escandalosa separación

La separación del futbolista y la empresaria parece no tener vuelta atrás a corto plazo, por lo menos para ella. Sin embargo, y por el bien de sus hijos, decidieron dejar las diferencias de lado y se reunieron por en Turquía por un motivo muy importante. La más pequeña de la familia, Isabella, cumplió seis años y sus padres la agasajaron con una torta, mesa dulce y un lujoso regalo.

Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron por el cumpleaños de su hija

Nora Colosimo, madre de la modelo, compartió en su cuenta de Instagram la postal familiar del día. En ella se pudo ver a la niña sentada entre medio de sus padres ubicados detrás de la torta. Además, los presentes también subieron otras fotos del festejo donde se pudo ver la decoración, los souvenirs, la mesa, dulce y el imponente presente que le hicieron a Isabella: una casa de muñecas gigantes con varias Barbies y globos.

