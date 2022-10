Juntos en Turquía: Wanda Nara y Mauro Icardi le hicieron un lujoso regalo de cumpleaños a Isabella, su hija

escuchar

A lo largo de las últimas semanas y luego de que se confirmara su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron varios cruces mediáticos y múltiples intercambios tensos. En medio de la polémica, ella volvió a Estambul para reencontrarse con su familia y, un par de días después de su llegada, trascendieron fotos que los mostraban juntos. El motivo que los reunió fue el cumpleaños de Isabella, la menor de sus hijas, por quien dejaron de lado todas sus diferencias. A su vez, la empresaria sorprendió a sus fans al mostrar el lujoso regalo que le hicieron.

Isabella y Francesca, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de un año lleno de crisis, peleas, reconciliaciones y muchos enfrentamientos, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a su fin. Fue la empresaria quien decidió hacerlo oficial a través de una historia de Instagram. Pero, lejos de frenar los conflictos, esto solo logró aumentarlos, ya que el deportista nunca terminó de aceptar la separación. Tanto con polémicas publicaciones como en un vivo que hizo a través de Instagram, dejó en claro que aún no están divorciados y que está seguro de que el vínculo podrá continuar. Por su parte, Wanda hizo todo lo posible por aclarar que ella está soltera y que desea permanecer así un largo tiempo.

En medio de esta compleja situación, la mayor de las hermanas Nara regresó a Turquía, en donde se reencontró con sus cinco hijos -Benedicto, Valentino y Constantino López, Francesca e Isabella Icardi- y con su mamá, quien se instaló en Estambul para cuidar a sus nietos. Asimismo, su regreso al Medio Oriente implicó que, tarde o temprano, debía ver a su expareja. A pesar de que muchos creyeron que este encuentro sería explosivo, en las últimas horas trascendieron fotos que mostraron todo lo contrario.

Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron por el cumpleaños de su hija

La torta que hicieron para el cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

En su cuenta de Instagram, Nora Colosimo subió a sus Historias una serie de postales que capturaron los momentos más destacados de la fiesta de cumpleaños de Isabella, quien celebró su sexto año. Las mismas mostraron a la niña sentada en medio de sus padres quienes, con una sonrisa, posaron detrás de la imponente torta. En el festejo también estuvo Francesca, la mayor de sus hijas, quien se sacó varias fotos con su hermana.

Aunque la integrante del jurado de ¿Quién es la máscara? no compartió ninguna de las imágenes en donde se la ve con su ex, si llenó su perfil con detalles de la jornada. Primero, mostró la temática del evento: una mezcla entre las muñecas del fantástico mundo de LOL -figuras que decoraron la torta de tres pisos- y Hello Kitty, personaje que eligieron para los gigantescos globos.

El regalo de Wanda Nara para Isabella

De la misma manera, reveló el regalo que le hicieron a la niña. Este consistió en una gigantesca casa de juguete para las muñecas acompañada por varias cuatro Barbies, dos Kellys y un Ken, para que Isa tenga muchos personajes para crear historias junto a su hermana. “Sorpresa para mi nena”, escribió sobre el posteo. Una vez entregado el regalo, hubo varios videos que capturaron los divertidos intercambios entre las niñas quienes, incluso, jugaron con la enorme caja.

