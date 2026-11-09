Mauro Icardi respondió a la denuncia de Wanda Nara: “No se constataron lesiones”

Luego del allanamiento en su casa de Nordelta, Mauro Icardi compartió en sus redes sociales un comunicado que fue redactado por sus abogados. Esto sucedió a raíz de que días atrás un mensaje de Francesca (una de las hijas que comparte con Wanda Nara) habría salido a la luz cuando mencionaba que su papá le había pegado. Ahora, el futbolista desmintió este hecho y se dispuso ante la Justicia para que investigue a fondo.

El texto fue firmado por sus representantes legales: Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro. En él se afirma que nunca tuvo una actitud violenta y que la herida de la preadolescente de 11 años en una de sus rodillas fue “preexistente” y de “público conocimiento”.

El comunicado de Mauro Icardi (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, dice el mensaje que el futbolista subió a las historias de Instagram.

Por otro lado, la defensa dejó en claro que no existe una orden de detención contra el deportista y confirmó que el Juzgado de Garantías le había concedido la eximición de prisión.

Asimismo, se cuestionó el accionar de la Policía y el allanamiento, donde se sustrajeron pertenencias de Francesca como pruebas, una computadora y un celular.

Más allá de esa crítica, los abogados insistieron en que las pertenencias permanezcan bajo la custodia de la Fiscalía hasta que se aclare la situación. Por el momento sigue vigente la restricción de acercamiento y contacto de Icardi con Francesca por 45 días.

Mauro Icardi se distancia de las acusaciones contra su hija Francesca - América TV

El domingo, durante la emisión de Infama (América TV), deslizaron que la trifulca familiar se originó cuando Mauro Icardi le habría prohibido a su hija ir a merendar a la casa de un amigo y vecino del barrio. Tras un mensaje de texto del que tuvo noción Wanda Nara por parte de su hija, es que realizó la denuncia por presuntas lesiones leves.