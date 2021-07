“Me asusté”: Lizardo Ponce tuvo que retirarse de ShowMatch por un problema de salud

Este viernes 9 de julio, Lizardo Ponce (31) no pudo realizar su performance en La Academia de ShowMatch. El actor e influencer le explicó a Marcelo Tinelli que no se sentía bien y el conductor lo eximió de bailar.

Mientras se disponía a presentar a la segunda pareja, Tinelli hizo una pausa y se dirigió hacia el fondo del estudio donde se encontraban Ponce y la bailarina Josefina Orio Zabala. ”Antes de seguir con la segunda pareja quiero hablar con Lizardo porque, la verdad, no se siente muy bien para estar hoy en la pista. No creo que pueda bailar, pero le pedí que entrara y lo contara él”, relató el conductor.

Con los ojos caídos y un gesto que denotaba su estado de salud, el participante cordobés tomó la palabra y explicó lo que le había pasado minutos antes de comenzar la grabación del programa. “Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien. No pude hacer la pasada de piso y no me siento muy bien hoy”, sostuvo.

Ponce dijo que desconocía el motivo de su descompensación y aseguró que era la primera vez que le ocurría. “No sabemos si fue una intoxicación o qué, pero me asusté porque nunca me pasó algo así, de sentir que me desvanecía. Me preocupé. Después, con el paso del tiempo, me sentí mejor pero no me siento muy bien”, añadió.

Tras escucharlo, Tinelli entendió la situación y decidió reprogramar la coreografía para la próxima semana. “Hasta la semana que viene. Quedate tranquilo, liberado y tranquilo, que ya está. Se siente muy mal, pobre, ya se lo veía que estaba mal”, aclaró el conductor mientras la pareja salía de estudio de televisión.

LA NACION