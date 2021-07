Cinthia Fernández dio detalles de una escandalosa fiesta entre participantes de ShowMatch: “Todos contra todos”

Cinthia Fernández dio detalles de una supuesta fiesta muy subida de tono que se llevó a cabo en 2008 en El Calafate, en Santa Cruz, y que involucró a varios famosos de la farándula nacional. La panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) reveló que el encuentro ocurrió en la previa del programa Patinando por un sueño, con una comitiva que estaba integrada mayormente por exparticipantes de Gran Hermano.

Mientras el magazine matutino se ocupaba de los escándalos sexuales del reality show mexicano Acapulco Shore 8, en el que participa Charlotte Caniggia, Fernández comenzó a relatar una situación que ocurrió en 2008. “En casi todos los reality shows hay sexo, alguien termina con alguien”, acotó la panelista antes de que el conductor la interrumpiera. “En el patinando pasaba”, acotó Ángel de Brito. “Sí, en la fiesta de la inauguración de la foto”, expresó la bailarina.

Cabe recordar que la apertura del Patinando por un sueño de 2008 se hizo sobre un lago congelado en la ciudad santacruceña. Hasta el lugar viajaron los famosos, los soñadores e incluso el conductor del programa, Marcelo Tinelli. “Ni me hables de esa noche. Re momia, yo me enteré todo en el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos, y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios”, reveló la panelista, que ese año participó del certamen.

El evento de apertura del Patinando por un sueño 2008 se hizo en El Calafate hasta donde viajaron todos los participantes

Aquella noche, según Fernández, estaban Sabrina Ravelli, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo, Melina Pitra, el hijo de Tu Sam (Leonardo) y Esteban “Bam Bam” Morais. “Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina”, aseguró Fernández que, si bien estuvo en esa ciudad, negó haber participado de la fiesta.

En ese sentido, Andrea Taboada le preguntó por qué se había quedado durmiendo. “Era era medio dormida”, respondió entre risas. Ese mismo año, también participaron del ciclo Andrea Estévez, Paula Trápani, Luciana Bianchi, Bárbara Simmons, Dallys Ferreira, Greta Rodríguez, Jimena Cyrulnik y Adabel Guerrero.

