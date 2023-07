Barbie vs Oppenheimer: todos los famosos que dijeron presente en la previa a los dos grandes estrenos

Antes de su llegada a los cines este jueves, tanto la producción basada en la icónica muñeca de Mattel como el que cuenta la vida del científico que ayudó a crear la bomba atómica tuvieron su noche de especial llena de celebridades

Cynthia Caccia LA NACION

La cartelera de cine está que arde. Este jueves, la pantalla se engalanará con dos estrenos imperdibles. Bien diferentes entre sí, tanto Barbie como Oppenheimer son dos proyectos que desde que empezaron a producirse están en boca de todos ; no sólo por su temática sino por la calidad de actores que los protagonizan.

Antes de su llegada a las salas, ambos films tuvieron sus respectivas avant premieres a las que asistieron varias personalidades del ambiente. Mientras que para disfrutar de la película que le da vida a la icónica muñeca de Mattel hubo una clara consigna: ir vestidos de rosa; para asistir a la proyección de la historia que narra la vida del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica las celebrities se acercaron hasta el Malba; el prestigioso museo porteño.

Alfombra rosa

Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds -quienes están acompañados de un amplio elenco compuesto por algunos destacados nombres del cine y la televisión-, Barbie es uno de los estrenos más esperados de 2023. Ya desde el lanzamiento de su trailer, la trama -inspirada en la muñeca más fashion del mundo-, su estética y la música desató un gran revuelo en las redes sociales, las cuales se llenaron de memes, reacciones y mucha emoción.

Según la palabra de sus creadores, esta película promete ser un complejo análisis sobre el paso de la adolescencia a la adultez envuelto en el colorido y lúdico mundo de Barbie. “Las adolescentes son divertidas, descaradas y tienen mucha confianza, y eso simplemente se termina. ¿Cómo es este viaje (el de Barbie) parecido a como se siente una adolescente? De repente, ella piensa ‘Ay, no soy lo suficientemente buena’”, explicó su directora Greta Gerwig en una reciente entrevista con Vogue.

Así es como Margot Robbie (la encargada de darle vida a esta icónica muñeca) estará viviendo su mejor vida, de fiesta en fiesta, de paseo con las otras Barbies cuando, de manera repentina, todo lo que la rodea comienza a distorsionarse y a perder ese brillo y perfección que lo caracteriza. Para poder solucionarlo, la valiente protagonista deberá realizar un viaje al mundo real, en donde todo es más complejo, la gente es menos amable y la ropa es más aburrida. En esta aventura, la heroína contará con el apoyo del confiable Ken (interpretado por Ryan Reynolds), quien la ayudará a enfrentarse al villano de la historia a cargo de Will Ferrell.

Mientras que los fanáticos de esta historia de cuento ya están agotando las entradas en todos los cines del país, algunas celebrities tuvieron el privilegio de disfrutar de este film antes que nadie. La cita fue ayer en Cinemark Palermo y hubo un dress code inevitable: asistir vestidos de rosa.

Sofía Pachano, Geraldine Neumann, las hermanas Emily y Belu Lucius, Ángela Torres, Stephanie Demner, Lizardo Ponce, Brenda Asnicar, Anamá Ferreira, Fabián Medina Flores, Eva Bargiela, Magui Bravi, Ginette Reynal, Matilda Blanco y Mercedes Oviedo fueron algunas de las caras conocidas que dijeron presente.

Sofía Pachano no sólo se adaptó a la consigna sino que hasta sumó una remera con estampa de Barbie a su look Gerardo Viercovich

Las hermanas Lucius eligieron outfits bien diferentes. Mientras que Belu llevó el rosa en unos pantalones cargo que combinó con una camperita de jean con strass, Emily apostó por un conjunto de tres piezas y botas texanas al tono Gerardo Viercovich

El influencer Lizardo Ponce le puso color a su look total black con un llamativo tapado en rosa chicle Gerardo Viercovich

Ángela Torres lució un conjunto de pollera y blazer corto con la estampa de este invierno: el cuadrillé Gerardo Viercovich

Geraldine Neumann fue una de las más elegantes de la velada con un traje en rosa chicle que combinó con una blusa negra y stilettos en nude Gerardo Viercovich

Gege fue acompañada por su hija Helena. La joven llevó el color de la consigna en un sweater súper abrigado al que volvió más canchero con una mini desflecada, medias de red y borcegos negros Gerardo Viercovich

Matilda Blanco brilló con un vestido de paillettes que combinó con guantes fucsias y bucaneras negras. El toque final: su sombrero que realzaba aún más la propuesta Gerardo Viercovich

Otra que apostó por los brillos fue Anamá Ferrerira. La modelo llevó el rosa en una camisa con glitter, un pañuelo de seda y una mini cartera con cadena Gerardo Viercovich

Alexis Puig asistió al estreno junto a su reciente esposa Luciana Mendez. Si bien el periodista no respectó el dress code, su mujer sí lo hizo a rajatabla con un traje de tres piezas y sandalias de tiras al tono Gerardo Viercovich

Mercedes Oviedo fue una de las más relajadas de la noche. La actriz se sumó a la tendencia del jogging y combinó su colorido equipo con una campera de cuero negra Gerardo Viercovich

Mercedes Oviedo y Sofía Pachano aprovecharon la premiere para ponerse al tanto de sus vidas y posar ante las cámaras Gerardo Viercovich

Magui Bravi llevó el color del film en un diminuto top de raso y en una mini cartera Gerardo Viercovich

Top de raso y pantalón con pinzas fueron los ítems elegidos por Brenda Asnicar para la alfombra rosa Gerardo Viercovich

Tal como nos tiene acostumbrados, Santiago Artemis no pasó desapercibido. El diseñador se destacó con un vestido estilo blazer al que combinó con medias y stilettos blancos. Sus anteojos y su boina al tono completaron la excéntrica propuesta Gerardo Viercovich

Gynette Reynal y Mariano Caprarola posaron súper divertidos ante los flashes. Mientras que la exmodelo llevó el color en un body al que combinó con un pantalón negro clásico, el estilista lo lució de pies a cabeza en un traje rosa pastel y unas zapatillas combinadas. El detalle final: una estola de plumas que se llevó todas las miradas Gerardo Viercovich

Quien también eligió un traje pero en rosa viejo fue Fabián Medina Flores. Muy elegante, el crítico de moda lo acompañó con una camisa en celeste pastel Gerardo Viercovich

Eva Bargiela, la mujer de Facundo Moyano, fue una de las que más se acercó al look Barbie. La modelo eligió un vestido strapless en rosa y fucsia al que combinó con un blazer de raso, unas botas bucaneras y una cartera de glitter en forma de corazón que arrancó suspiros Gerardo Viercovich

Noche de cine en el Malba

Mientras que algunos famosos se sumergieron en un mundo color de rosas con Barbie, otros optaron por descubrir la vida real de J. Robert Oppenheimer, el científico que -en el marco del Proyecto Manhattan- ayudó al desarrollo de la bomba atómica.

Basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, esta película que cuenta con la actuación estelar de Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt y Florence Pugh, entre otros tuvo su preestreno en un lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires: el museo Malba.

Con asistencia casi perfecta, los famosos disfrutaron de esta joya cinematográfica que ya cuenta con las mejores críticas. Diego Peretti, Damián De Santo, Gabriel Corrado, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Mirta Busnelli, Narda Lepes, Emmanuel Horvilleur y Florencia Torrente fueron algunas de las caras famosas que se vio en esta noche de estreno.

Diego Peretti -que está por estrenar el film Doble Discurso- sorprendió con un look muy canchero. Los anteojos estilo aviador le dieron un toque rocker a su imagen Gerardo Viercovich

Diego Peretti asistió a esta noche de premiere junto a su pareja, quien deslumbró con un top de raso y encaje en negro y colorado Gerardo Viercovich

Carla Peterson optó por un look clásico para la alfombra roja. La actriz realzó su traje con un top con brillos en colorado Gerardo Viercovich

Griselda Siciliani se sumó a la tendencia del jogging con borcegos y blazer a cuadros Gerardo Viercovich

Si bien no es muy frecuente verlo en estrenos o eventos públicos, Gabriel Corrado dijo presente. Con un estilo muy jovial, el galán de telenovelas demostró que para él no pasan los años Gerardo Viercovich

Corrado fue en compañía de su mujer, Constanza Gerardo Viercovich

Además de disfrutar del film, el actor aprovechó la velada para reencontrarse con amigos y colegas que hace tiempo no veía. En la imagen, junto a Damián De Santo Gerardo Viercovich

Salida familiar. De Santo compartió este estreno con sus hijos adolescentes Gerardo Viercovich

La chef Narda Lepes eligió un outfit a juego con la alfombra roja Gerardo Viercovich

Súper abrigada, Mirta Busnelli disfrutó de este estreno con un look muy informal Gerardo Viercovich

Luca Martín, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín, es un gran cinéfilo y no quiso perderse esta pieza dirigida por Christopher Nolan Gerardo Viercovich

Florencia Torrente lució un pantalón de vinilo al que combinó con botas de taco y una polera estampada. Debido a las bajas temperaturas, la actriz sumó una campera inflable a su look Gerardo Viercovich

Emmanuel Horvilleur dejó el estilo rocker de lado con este outfit súper formal. El pañuelo en su cuello le aportó el toque chic a su atuendo Gerardo Viercovich

Fabián Medina Flores no quiso perderse ningún estreno. Tras ver Barbie, el estilista cambió su traje rosa por uno a cuadros en azul Gerardo Viercovich

La escritora y dramaturga Claudia Piñeiro también dijo presente Gerardo Viercovich

La actriz Vera Spinetta optó por un pantalón de cuero rojo al que combinó con un sweater de trenzas claro y suecos cuadrillé Gerardo Viercovich