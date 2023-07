Mica Viciconte aclaró el incidente que vivió en el ingreso a un teleférico en Salta: “No me bardees”

escuchar

Mica Viciconte aprovechó las vacaciones de invierno para visitar el norte argentino con su pareja, Fabián Cubero, el hijo de ambos, Luca, e Indiana Cubero, la hija mayor de la relación entre el futbolista y Nicole Neuman. Pero no todo habría sido armonía para la ex Combate en ese viaje, ya que este domingo trascendió que, antes de viajar en un teleférico, habría empezado a quejarse a los gritos porque en el lugar, donde hacía mucho calor y había que esperar mucho, no había prioridad para los bebés como su pequeño Lucas.

Este lunes, en Intrusos (América), Viciconte dio la versión de los hechos y aseguró que, en el incidente salteño, “no hubo gritos” y que lo que pasó se trató de “un enojo simple”.

Mica Viciconte conté su versión de los hechos sobre el incidente que vivió en Salta

El fin de semana circuló la noticia de que hubo un escándalo en Salta con la panelista de Ariel en su salsa (El Nueve) en la previa del ascenso en teleférico en la capital de esa provincia. La noticia salió en la cuenta de Instagram Gossipeame, que lleva adelante la instagrammer Pochi.

Con una foto de Viciconte de espaldas, aparentemente discutiendo con alguien en un lugar donde había más gente, en una de las historias de Gossipeame se podía leer: “Ayer acá en Salta, con 30 grados y una cola de cuatro horas para subir al teleférico, Mica Viciconte enojada a los gritos porque no tenía prioridad estando con un bebé”.

Las publicaciones de Gossipeame del fin de semana aseguraban que Mica Viciconte estuvo a los gritos en Salta porque no había prioridad para los bebés en el teleférico de la ciudad Ig / @gossipeame

En otra de las publicaciones de la cuenta de Pochi se puede ver a Cubero con Luca en brazos, y a su lado, Indiana, con el texto: “Mientras, Cubero con Indiana y Luca a un costado, esperando que Mica deje de quejarse. Finalmente los dejaron pasar antes que la gente que estaba esperando”.

Atenta a la versión que dio Gossipeame de los hechos en el teleférico de Salta, que fue replicada en varios portales de noticias y con la finalidad de dar su versión de lo que sucedió, este lunes al mediodía Mica Viciconte le dejó un largo audio a Maite Peñoñori, periodista de Intrusos en el espectáculo.

El segundo posteo de Gossipeame sobre el incidente de Mica Viciconte en el teleférico de Salta fue dedicado a la actitud de Fabián Cubero mientras estaría sucediendo el incidente Ig / @gossipeame

La versión de Mica Viciconte

“Estacionamos, fuimos al teleférico, cuando ingreso ahí a la recepción pregunto: ‘Disculpame, ¿hay prioridad para gente mayor y bebés?’. Me dice que no y le digo: ‘¿Cuánto tiempo tiene de demora esto?’ Y me dice: ‘Tres o cuatro horas’. Digo: ‘Bueno, gracias y me voy’”, comenzó a contar Viciconte a través de su audio.

“Cuando me doy vuelta , ya llegando el auto, se acerca un señor y me dice: ‘Chicos, vengan, vengan, ¿quieren entrar al teleférico?’ -continuó el relato de la ganadora de Masterchef Celebrity (Telefe)-. ‘Sí, lo que pasa es que estoy con el nene que tiene fiebre, no voy a esperar cuatro horas bajo el sol, con 30 grados, prefiero no ir’, contesté. ‘No, no. Vengan por acá', nos dijo”.

Fabián Cubero, Mica Viciconte, Luca e Indiana en el teleférico de Salta Ig / @micaviciconte

De inmediato, la mamá de Luca contó que pagaron la entrada, que los hicieron ingresar al lugar y que, entonces, apareció un señor de la fila que vio esa situación y se quejó. El hombre, de acuerdo con lo que dijo Viciconte, la encaró y le espetó: “El país está así por gente como vos”.

La esposa de Fabián Cubero, entonces, no se quedó callada y le contestó a ese señor: “Mirá, no me bardees, no me faltes el respeto porque te estoy hablando bien. Si quiere pasar, pase, adelante”. Luego, Viciconte aclaró que no quería confrontar con esa persona y señaló: “Estaba muy enojado porque estuvo cuatro horas al sol, así que es super entendible”.

Enseguida, la ex Combate contó lo que le dijo a esa persona irritada: “No nos peleemos entre nosotros, no es problema nuestro. Yo no vine y me colé, me estaba yendo a mi casa y me hicieron pasar y pasé”.

Mica Viciconte habría vivido en Salta un episodio digno de la película Relatos salvajes, aunque ella se dedicó a desmentirlo ig / @

En el final del relato, Viciconte señaló que, después, el señor “bajó, entendió, me dejó hablarle y como que todo bien”. Por último, aseveró: “Pero no hubo gritos, nada de eso. Fue un enojo simple”.

Luego de la escucha atenta del audio en el estudio de Intrusos, Flor de la V. opinó sobre lo que había escuchado: “Si tenía fiebre (Luca) tendrían que ir al hospital, no al teleférico”. “Me dijo que había levantado un poco de fiebre y por eso ella dijo: ‘Si no, nos vamos’ y que le insistieron para que suba”, señaló Peñoñori.

Fabián Cubero y Mica Viciconte disfrutaron de su estadía en el norte argentino, más allá de los supuestos escándalos Ig / @micaviciconte

Sobre el final del tema, la conductora del ciclo cerró con otro comentario que, quizá, no favorecía demasiado a la actitud de Viciconte: “Al famoso no le gusta hacer cola. El famoso quiere privilegio, quiere VIP, quiere todo y se creen superiores. Eso hay que decirlo”.

