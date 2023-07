Así es la nueva habitación de Indiana Cubero en la casa de su papá

escuchar

En diciembre del 2022, Indiana Cubero decidió abandonar la casa que compartía con sus hermanas y su madre, Nicole Neumann. La adolescente de 14 años se mudó con su padre Fabián Cubero, compartiendo convivencia con su pareja, Mica Viciconte. Tras esta decisión, la pareja puso a disposición de la joven la habitación que previamente tenían asignadas para las tres niñas, que frecuentemente visitan al exjugador de fútbol. Ahora se conoció como es aquella habitación.

En las últimas semanas, la relación madre e hija entre Indiana y Nicole es centro de atención debido a la filtración de una denuncia por presunta violencia física y psicológica que habría realizado la joven contra la modelo, motivo por el cual habría tomado la decisión de tomar distancia de ella, mientras actúa la Justicia. “Lo que está pasando se está manejando íntimamente y en el juzgado donde se tiene que tratar el tema. No pasa por ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y gracias a Dios desde que me junté con Mica generó un buen vínculo con las tres nenas”, fueron las palabras de Fabián Cubero en Socios del espectáculo (eltrece) sobre la situación que atraviesan como familia.

Indiana Cubero vive con su padre, Fabián (Foto Instagram @fabiancuberooficial)

Ambas partes ahora se llamaron a silencio al respecto, pero Mica y Fabián utilizan las redes sociales para mostrar la gran convivencia que tienen con la adolescente, quien también mantiene un estrecho vínculo con su hermano, Lucca Cubero. En este contexto, fue la ex Combate quien mostró la habitación que ocupa Indiana en la casa que comparten en el barrio cerrado del norte del Gran Buenos Aires, donde viven desde fines del 2020.

“Pensando si dormir o no con Megan”, escribió Viciconte en una reciente publicación en la se observa a la joven abrazada a una almohada y mirando fijamente a la cama contigua, en la que hay una muñeca, la que la causaría temor por su aspecto desprolijo. Si bien se trató de una imagen apelando al humor, se dejó al descubierto cómo es la habitación de Indiana.

Mica Viciconte mostró la habitación de Indiana (Foto Instagram @micaviciconte)

Se trata de un espacio en el que hay tres camas - para ella y sus dos hermanas-, todas ellas con sábanas y acolchados en tonos blancos y hueso, haciendo juego con la tonalidad de las paredes. Además, los detalles de la decoración son en rosa viejo, como los respaldos llamados “canelón” por su conformación de franjas que conforman el objeto.

Cada una de las niñas cuenta con una mesa de luz en color blanco, que combina con las lámparas ubicadas allí. Por último se puede observar un cuadro en la pared con la figura de un animal.

Fabián Cubero y Nicole Neumann viven un conflicto judicial (Foto Instagram @fabiancuberooficial)

Este confortable espacio se convirtió para Indiana en su refugio, tratándose de su nuevo hogar. Mientras tantos, sus hermanas mantienen en régimen de visitas, por lo que se encuentran con Indiana y comparten habitación.

El nuevo conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

En las últimas horas, Mica Viciconte, Indiana, Lucca y Fabián Cubero emprendieron viaje para disfrutar de sus vacaciones en Jujuy. A pesar de mostrarse felices en sus días de relax, en la previa el exjugador vivió un trago amargo al conocer que sus hijas, Allegra y Sienna no llegarían a compartir sus días con él en el norte argentino.

El presunto motivo por el que las pequeñas no se sumaron al viaje habría sido que no llegaron a tiempo del viaje a Miami y Disney que realizaron con su madre, por lo que hubo un contratiempo en la organización. “Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, pero hay que ser optimista. Tendré a las nenas un poco de tiempo menos del que me corresponde. Me acomodaré”, expresó ofuscado Cubero ante las cámaras de Intrusos (América).

