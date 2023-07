El momento impensado que vivió Indiana Cubero en sus vacaciones en Jujuy con su papá y Mica Viciconte

escuchar

Con las aguas calmas y lejos de todo conflicto, el clan Cubero se refugió en Jujuy en plenas vacaciones de invierno. Luego de la tormenta que generó la presunta demanda que Indiana Cubero le inició a su madre, Nicole Neumann, meses atrás y la cual desmintió la modelo a inicios de esta semana, Fabián, Mica Viciconte y Luca -el bebé fruto de la relación entre la influencer y el exfutbolista- se mostraron felices y unidos en el norte argentino. Incluso, hubo tiempo para la sorpresa, debido al momento impensado que experimento la joven con una vecina.

Las redes sociales se convirtieron en el mejor lugar para que Mica Viciconte ventile parte de sus días en familia junto a la hija de Neumann y su propio bebé. El pasado lunes adelantó en una Storie de Instagram que partiría rumbo a Purmamarca como primer destino. Luego de pocas horas de vuelo, arribó y publicó la primera imagen junto al resto de acompañantes en un almuerzo.

Viciconte destacó que Indiana recibió pedidos para sacarse fotos con los locales en Jujuy (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Esta no es la primera vez que Viciconte expone una situación íntima de la mayor de las hermanas Cubero, ya que en una oportunidad anterior la mandó al frente en pleno uso del lavarropas. Sin embargo, este miércoles, resaltó un detalle particular de su recorrido por Jujuy. En medio de una caminata por un sendero turístico, la influencer fotografió a Indiana con una vecina, quien se acercó hasta ella y le pidió una foto. En la captura que más tarde publicó en sus redes, escribió sobre la hija de Neumann y Cubero: “Siendo famosa”.

De esta manera, Viciconte dejó en claro el buen trato que mantiene con Indiana, quien atraviesa un complejo momento con su madre. En reiteradas ocasiones, la mamá de Luca evitó pronunciar algún tipo de mensaje ofensivo hacia la modelo y simplemente avanzó en construir un buen lazo con la mayor de las hijas del exjugador.

Luego de esa foto, que llamó la atención de los más de tres millones de seguidores que tiene Micaela, continuó con una serie de videos en donde se dejó entrever junto a su hermana, Lara, y aparte de su propia familia que también la acompañó.

Este jueves el clan se trasladó hacia Cafayate, Salta. En el transcurso de la ruta, enseñó el paisaje montañoso y luego posó en una foto grupal en la que mostró a todos los que participaron de las vacaciones de invierno. Incluso, hubo una captura en la que Indiana y Viciconte aparecieron abrazadas.

Mica Viciconte e Indiana en Salta (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Micaela Viciconte mandó al frente a Indiana Cubero y la hija de Nicole Neumann se vengó

Durante el fin de semana, Micaela Viciconte e Indiana Cubero tuvieron un sorpresivo ida y vuelta en las redes sociales y dieron de qué hablar. La hija mayor de Fabián Cubero protagonizó un divertido cruce en el que dejó en claro el buen vínculo que mantiene con la pareja de su papá y madre de su hermano menor, Luca.

Indiana Cubero en el lavadero de su casa (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

En una primera fotografía que Micaela Viciconte publicó en sus Stories de Instagram, la ex Combate capturó a la adolescente en una de las salas de la casa, con un balde con agua y con vestimenta informal. Sobre ella, escribió: “Indiana conociendo el lavadero”. A causa de esta publicación, la mayor de las hermanas Cubero se vengó de la novia de su padre de la peor manera.

No obstante, desde su propia cuenta de Instagram, Indiana subió un posteo en el que fotografió a Viciconte en plena siesta. Sobre la misma, redactó: “Buena peli”. No obstante, la panelista del programa culinario le respondió, también de manera pública y con un tono picante: “No te vayas a dormir en alguna peli porque te la devuelvo”.

