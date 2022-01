Mica Viciconte confirmó qué día nacerá Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero

Fabián Cubero y Mica Viciconte esperan la llegada del nuevo integrante de la familia y la emoción es tan grande que apenas pueden contenerla. La gran noticia del embarazo de la ex Combate la dio ella misma en uno de los primeros episodios de la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Allí confirmó la ola de rumores sobre el bebé en camino y, a partir de ese momento, invitó a todos sus fans a que la acompañaran en el proceso a través de sus redes sociales. En su más reciente aparición en Instagram, confirmó el mes en el que nacerá Luca.

Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan su primer hijo juntos

A finales de noviembre, Mica no pudo contener las lágrimas cuando Santiago del Moro, conductor de la competencia de cocina de Telefe, le preguntó si tenía algo para contar. Ella, emocionada, dijo que estaba embarazada. Mantener el secreto no fue para nada fácil y, por ende, en cuanto salió a la luz la pareja ya no pudo evitar aprovechar cada situación para evidenciar su felicidad. Actualmente, las redes sociales de los futuros padres están plagadas de fotos y videos en donde la incipiente panza de Viciconte es el protagonista principal.

Pero no todo es color de rosa. Los embarazos son complejos y el proceso puede dar algo de miedo para quienes lo atraviesan por primera vez. Luca va a ser el primer hijo de Viciconte y, a pesar de estar feliz, la incertidumbre y los nervios se hacen presentes. Sin embargo, la influencer no deja que esto nuble la hermosa vivencia y aprovecha que es su primera vez para aprender y, de paso, compartir la información que recibe junto a sus 3 millones de seguidores.

Así, a través de historias y posteos comparte tips, marcas y cosas útiles que pueden llegar a servirle a cualquier persona que se encuentre en la misma situación que ella. En esta ocasión, abrió un espacio para que sus fans pudiesen dejarle preguntas. En ese ida y vuelta dio a conocer varios detalles sobre su vida personal y, de paso, confirmó el día en la que nacerá el bebé.

La fecha está definida para el 7 de mayo y, como bien aclaró Mica, eso significa que va a ser de Tauro. En cuanto al tipo de parto, aclaró que su objetivo es que sea natural (a menos que los profesionales de la salud determinen que tiene que realizarse de otra forma). De todas maneras, admitió que le da un poco de miedo pero que cree que es lo mejor tanto para ella como para Luca.

Mica Viciconte aseguró que busca tener un parto natural instagram

Entre las preguntas de sus seguidores también aparecieron dudas sobre cuantos hijos más le gustaría tener y sobre cómo se sienten Allegra, Sienna e Indiana, frutos de la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

A la primera, Viciconte expresó que quiere tener dos pero que esa decisión no depende ella sola y que debería hablarlo con Poroto. En cuanto a la situación con las hijas de la relación anterior de su pareja, manifestó que “los niños entienden todo” y que “con amor y respeto, nada es difícil”.