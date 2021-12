Mica Viciconte reveló cómo tomaron las hijas de Fabián Cubero el embarazo y habló de un posible casamiento

La llegada de Luca tiene más que felices a Mica Viciconte y Fabián Cubero. La pareja, que espera su primer hijo juntos, se encuentra viviendo a pleno el embarazo. En medio de la alegría que siente, la participante de MasterChef Celebrity contó la profunda charla que tuvieron con las hijas que su pareja tuvo junto a Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna.

“Cuando se lo contamos a las nenas al principio no entendían, pero están re contentas. Me tocan la panza, tratan de escuchar... es un momento súper lindo”, reveló durante una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Sentirte acompañada con ellas es muy hermoso”, agregó.

Durante los primeros días, Viciconte y Cubero se encargaron de que las chicas tuvieran en claro que el nacimiento del bebé no las iba a poner a ellas en un segundo plano. “A veces los niños sienten como que llega alguien para dejarlos de lado. El bebé va a traer unión y va a querer el amor de las hermanas. Entendieron que viene a acompañar y a unir y que no va a dejar a nadie de lado”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero compartieron las primeras imágenes de la ecografía de Luca, su hijo instagram

La decisión de tener un hijo juntos es algo que la pareja tenía en mente desde hace mucho tiempo. “Esto estaba hablado con Fabián desde el día uno que lo conocí. Le aclaré que no era pronto, pero lo hablamos porque él tiene tres nenas y era probable que no quisiera tener más hijos”, explicó

“Cuando se enteró se puso a llorar desconsolado y pensé que se había arrepentido, le gustó mucho que sea un nene”, dijo al recordar el momento en que se supieron que ella estaba embarazada.

La ex Combate (América TV) está cursando el quinto mes de embarazo de Luca. La pareja sorprendió a su familia con un anuncio muy especial: durante un almuerzo, le entregaron a todos un sobre con la foto de la ecografía para contarles que el bebé venía en camino.

Luca ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, en donde tiene 70.000 seguidores. En ella, Mica muestra cómo va siendo el proceso de su embarazo. “Él ya siente las manos de sus hermanitas y Frida y Aloha no pueden ser menos”, escribió en el último posteo.

Los rumores de casamiento

En los últimos días, tras anunciar el embarazo, los rumores de un posible casamiento entre Viciconte y Cubero comenzaron a sonar con fuerza. “No me caso, no es algo que proyecté, ni proyecto, no me vuelve loca el casamiento”, desmintió durante la charla, poniendo fin a las especulaciones que nacieron luego de que Guido Záffora anunciara la boda en el programa Es por ahí (América TV).

“Incluso creo que terminé de entender que el casamiento no es para mí, no me siento cómoda en ese lugar. En ese sentido soy más relajada”, agregó dando por cerrado el tema.