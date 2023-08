escuchar

Micaela Viciconte habló en un programa radial sobre la relación que tiene con Indiana, la hija mayor de su pareja Fabián Cubero y Nicole Neumann. La adolescente actualmente vive con ellos porque está distanciada de su mamá. Al hablar sobre cómo es la relación que tienen, la exCombate aclaró que nunca se lo ocurrió “ocupar el rol de madre” y aseguró que tanto a la joven como a sus hermanas Sienna y Allegra las cuida como si fuesen sus hijas.

La influencer habló con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) y, entre otras cosas, se refirió a cómo organiza su vida como mamá de Luca, su hijo de un año y tres meses, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Mica Viciconte habló sobre su relación con Indiana Cubero: "La cuido como si fuese mi hija"

Luego de contar que el niño se porta bien y duerme de corrido porque ella cuenta con una persona que le organiza los horarios, Dlugi quiso saber cómo se modificó la vida en su hogar con la llegada de Indiana Cubero. “En realidad no cambia”, fue la respuesta de la ganadora del último MasterChef Celebrity (Telefe), que luego agregó: “Cuando sos uno no, pero cuando son dos, tres, cuatro, cinco, la organización es la misma”.

“¿No cambió la vida con la llegada de Indiana?”, insistió la periodista. “No, en absoluto. Es igual, te digo, incluso hasta es favorable, porque Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, entonces todo el tiempo está, se divierte”, respondió la entrevistada.

Mica Viciconte asegura que Indiana y Luca tienen una excelente relación de hermanos y que eso le da paz Ig / @micaviciconte

Luego, cuando Dlugi expresó la ternura que inspiraban las fotos de Indiana con Luca y lo bien que se llevaban, de acuerdo con las imágenes, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe), manifestó: “Él por ahora no habla, pero ya tiene expresiones, se comunica y pasa por las habitaciones, las busca a las hermanas, tiene un amor con ellas y ellas con él que a mí eso me enamora. Ver que el hermano se ría y que ellas se divierten, me encanta, me parece que es hermoso. Él se cría en un ambiente de amor, de paz, celebro que tenga hermanas y que lo amen así”.

Mica Viciconte y su relación con Indiana, Sienna y Allegra Cubero: “Las cuido como si fuesen mis hijas”

En una parte de la entrevista, Dlugi quiso saber más detalles de la relación entre Viciconte e Indiana: ¿Vos cómo te sentís?... porque no sos la mamá y ella es grandecita.

“A mí en ningún momento se me ocurrió ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija”, le dijo Micaela. “Sacando a Indiana, en general, cuando una persona sale con alguien que tiene hijos es muy difícil no involucrarse en lo sentimental, en un montón de situaciones porque terminás cuidándolas como si fuesen tus hijas y las amás de igual manera”, agregó.

Luego, y ya sin referirse a Indiana en particular, sino a las tres hijas de Cubero y Neumann, Viciconte continuó con su respuesta: “Más hoy que tengo un hijo y ellas son sus hermanas, yo quiero lo mejor para ellas, como lo mejor para mi hijo y jamás quise ni quiero ocupar el rol de madre porque no me interesa”.

Mica Viciconte habló también sobre cómo se organiza como mamá de Luca, su bebé de un año y tres meses Ig / @micaviciconte

“Estoy del lado de acompañar, de ser la pareja del padre, de tener un oído en lo que necesiten y yo las adoro, hace seis años que convivo. Todos los días vas viendo el carácter que cada una va desarrollando, cuando son más chiquitas, cuando sos más grandes cuando están en la adolescencia. Eso se construye a diario y yo voy a estar para lo que necesiten. Con Fabi o sin Fabi”, aseveró.

Más adelante, y sin meterse en nada que tenga que ver con el conflicto entre Indiana y Neumman, la influencer expresó: “Los problemas no son los chicos, los problemas son los grandes. Cuando los grandes involucran a los pequeños”.

Micaela Viciconte habló sobre la convivencia con las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Rápidamente, ejemplificó: “Si mañana Fabi y yo nos separamos y él rehace su vida y sale con otra mujer, a mí me gustaría que esa mujer lo ame a Luca, estaré agradecida que lo acompañe y ayude. Peor sería que lo trate mal, que no le dé bola”.

“A veces no ven lo que está sucediendo, por ego, por inseguridad lo que fuese y yo la realidad es que no puedo hablar mal porque adoro a esas nenas y siempre voy a querer lo mejor para ellas. Tengo a mi hijo que es el hermano y para él es importante la familia. Es imposible que destruyan eso”, concluyó.