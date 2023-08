escuchar

Nicole Neumann y Manuel Urcera se encuentran ultimando los detalles para su casamiento, que tendrá lugar, según trascendió, el 8 de noviembre por lo civil y una celebración un mes después. En medio del roce familiar con su hija Indiana, la modelo dio indicios sobre el festejo que llevará a cabo y advirtió sobre el punto de conflicto que está latente con el piloto.

“El vestido de novia está a cargo de Laurencio y ya tenemos casi todo”, señaló Nicole Neumann este domingo, en diálogo con Implacables (El Nueve). La modelo dio detalles acerca de los preparativos para su casamiento, que se celebrará por civil el 8 de noviembre y contará con una gran fiesta el 8 de diciembre, en el predio de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Nicole Neumann dio detalles de su boda con Manu Urcera (Fuente: Instagram/@manuurcera)

Sobre el menú que ofrecerá, Neumann apuntó: “Va a haber comida para todos. Vegana, obviamente, también”. Además, la modelo señaló un punto de conflicto que se situó entre ella y el piloto a la hora de definir el lugar donde celebrarán la luna de miel. “Yo tenía ganas de unos destinos y Manu de otros. Donde sea, la vamos a pasar bien, pero estamos viendo alternativas”, aseveró. Y añadió: “Yo quería algo de re aventura, onda safari, y él no tanto”.

Nicole Neumann blanqueó el punto de conflicto con Manu Urcera antes de su casamiento

En tanto, el periodista consultó a Neumann sobre el conflicto familiar que atraviesa desde principios de año con su hija mayor junto a Fabián Cubero, Indiana. “De mi parte, no tengo nada para decir. Porque, como siempre digo, lo primero es proteger a las niñas”, apuntó. Aunque a la consulta sobre si entrarían a la ceremonia las tres [por Indiana, Allegra y Sienna] con el anillo, Nicole respondió afirmativamente.

Con respecto a los obsequios de boda, la modelo señaló que existen dos listas. “Una son regalos y la otra son donaciones. Cada uno elige lo que quiera. Estamos definiendo bien a qué entidades, pero prefiero que sean todas donaciones igual”, contó.

La sorpresiva ausencia en la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego de la entrega de las invitaciones para la ceremonia en la que la modelo y el piloto se darán el “sí, quiero”, sorprendió una llamativa ausencia en la boda. Así lo reveló Fabiana Araujo en Implacables (El Nueve), quien advirtió que Claudia, la mamá de Nicole Neumann, no estaría invitada al casamiento. En tanto, se conoció que ambas mantendrían una tensa relación desde hace tiempo.

Revelan la sorpresiva ausencia en la boda de Nicole Neumann

“Si bien muchas cosas no cuenta Nicole, sí pudimos saber que ella se casa por civil el 8 de noviembre y la fiesta y la ceremonia serían el 8 de diciembre”, señaló la panelista. Y agregó: “Va a ir su papá, ella va a entrar con él. Su mamá no va a ir, porque parece que no tienen buena relación y que no va a ir”. En tanto, en medio del conflicto familiar con su hija mayor, Araujo señaló que sí asistiría Indiana a la ceremonia: “Sí, confirmó que va a estar en la boda”.