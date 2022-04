Michael Bublé reveló el emotivo gesto que Elton John tuvo con él y Luisana Lopilato por la salud de su hijo

A seis años del diagnóstico que devastó la vida de Luisana Lopilato y Michael Bublé, el cantante poco a poco rompe con el hermetismo que mantenía en cuanto a la salud de su hijo mayor. En 2016, Noah fue diagnosticado con cáncer, lo que lo llevó a un intenso tratamiento que le salvó la vida. Durante este proceso, la pareja suspendió todos sus proyectos laborales y se llamó al silencio para ocuparse solo del pequeño. Pero, ahora, el artista revela detalles al respecto y uno de ellos involucra el gran don de persona de Elton John.

Mientras Luisana se encuentra en Argentina por cuestiones laborales, en lo que respecta a la filmación de la película Matrimillas, su esposo lleva a cabo la promoción de su último material discográfico. Al brindar diversas entrevistas en Canadá y Estados Unidos, el cantante abre su corazón y, entre idas y vueltas, da detalles de su vida privada, que mantiene resguardada. El foco de las preguntas personales apuntan directamente a su familia. Actualmente, la pareja espera su cuarto hijo pero además el interés se lo lleva la salud de Noah.

En una reciente entrevista en el ciclo español El Hormiguero, Bublé no contuvo la emoción cuando el conductor demostró su felicidad al conocer que, tras casi seis años, el hijo del cantante se encontraba libre de cáncer. “La verdad es que este presente es maravilloso”, afirmó el emocionado padre al confirmar la información sobre la salud del pequeño de ahora ocho años.

Tal es así, que con un presente en el que solo le abunda la felicidad, se permite recordar el duro pasado con momentos memorables que fueron una caricia al alma para él y toda la familia. Nuevamente, en un mano a mano, reveló que entre los miles mensajes de aliento y cariño, quien se sumó a la cadena de oraciones por la salud de su hijo fue su colega Elton John, a pesar de no tener una relación íntima, se vio conmovido por la situación que atravesaba la familia en 2016.

Elton John se comunicó con la familia de Bublé tras el diagnóstico de su hijo (Foto por Greg Allen/Invision/AP)

“No lo conocía y me llamaba todos los domingos. Todos los domingos me llamaba para decirme que él y David estaban orando por mí y que nos amaban y que nos enviarían juguetes. Así es él, así es realmente, así que Elton John, gracias”, contó Bublé en el programa The One Show, donde aprovechó las cámaras para extender el agradecimiento hacia el cantante de “Rocket man”, al que calificó como un hombre hermoso.

Por supuesto que este gesto emocionó a la audiencia, al destacar que una simple actitud puede cambiar el día de una personas que no está en su mejor momento. Esta actitud de Elton no es algo inusual en él, ya que en diversas ocasiones se convirtió en noticia debido a que no duda en involucrarse en cuestiones sociales, que con su fama y llegada al público puede generar un cambio. Millonarias donaciones, el uso de la palabra y una simple llamada son algunos de los actos que consolidan su solidaridad y empatía por el otro y que son parte de la personalidad del cantante de 75 años que, una vez más, se llevó todos los halagos.