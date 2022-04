El corista de los Rolling Stones elogió al público argentino y resaltó algo inédito que le pasó en el país

Bernard Fowler, corista y percusionista de The Rolling Stones desde 1989, contó este viernes algo que le pasó en una de sus visitas a la Argentina y, según explicó, no le ocurrió en ningún otro lado. De visita en el país para grabar un documental sobre la invisibilización de la comunidad afroargentina, el músico explicó que la audiencia más grande ante la que cantó fue en Brasil, más específicamente en Río de Janeiro, para 1 millón y medio de personas.

Para no dejar atrás al público local, Fowler inmediatamente acotó: “Un millón y medio es un montón, pero cuando los Rolling Stones tocaron la primera vez en River Plate, tenía la energía de dos millones de personas. Hasta estos días, nunca vi tanta gente saltando coordinados todos a la vez. Fue la primera y única vez que vi eso”. Además, reparó en otro detalle: “ Y nunca me había pasado que los fans me despertaran cantando canciones ”.

En una entrevista con Todo Pasa (Urbana Play), el intérprete reveló cómo fue su ingreso a los Stones: “Estaba en Londres cantando con una banda llamada Tackhead, y tuve una llamada de Mick que me dice: Bernard, ¿dónde estás? Te estaba buscando. Le dije: estoy en Londres. Me dijo: ¿hace cuanto tiempo que estás acá? Y le respondí: estoy acá desde hace varios meses. Y me dijo: voy a a hacer un álbum con los Rolling Stones, vení al estudio y dame una mano, quiero trabajar en algunas cosas. Eso fue para Still wheels”. Curiosamente, el primer disco que le compró su padre fue de 12x5, de la emblemática banda que lidera Mick Jagger, y una de las canciones que recuerda haber tocado en su momento es “Time on my side”.

El corista de los Rolling Stones elogió al público argentino

A pesar de haber tocado con artistas de la talla de Ozzy Osbourne, Motörhead y Ryūichi Sakamoto, Bernard graficó la importancia de formar parte de la banda que integran y lideran Jagger y Richards: “Si nunca más hago nada, si hoy paro, por mi asociación con los Rolling Stones, soy parte de la historia del rock and roll. Entonces, tengo que agradecerles por hacerme parte de la historia del rock and roll, y de su historia”

Fowler se presentará el próximo 11 de abril en el Teatro Vorterix. El show se llamará Just another night. Bernard Fowler and friends. Además del documental, el percusionista participará de un disco de tango en inglés. “Es un desafío verdaderamente muy grande para mí. Es la cosa más difícil que hice musicalmente en mi vida” aseguró.

Bernard Fowler, de visita en la Argentina Captura

Consultado por Clemente Cancela sobre Carlos Gardel, dijo que cuando pensás en tango, tenés que pensar en Carlos Gardel. Nadie grabó tanto como él. Si vas a tratar de hacer un disco de tango, tenés que escucharlo a él. Es música hermosa. Por eso voy a tratar de hacerlo”, concluyó acerca del álbum aún en ciernes.