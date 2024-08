Luisana Lopilato celebró los 11 años de su hijo mayor con un video que evidenció el gran talento del niño

Escuchar

Agosto es un mes especial para Luisana Lopilato y Michael Bublé. El 18 celebraron los dos años de su hija menor, Cielo Yoli Rose y este martes 27 le cantaron el feliz cumpleaños a su primogénito, Noah, quien cumplió 11 años. En las últimas horas, la actriz le dedicó un especial saludo en redes sociales a su primogénito, donde evidenció que el niño heredó el talento artístico de su padre y actualmente, además de tocar el piano, también canta.

La ex Rebelde Way y el intérprete de “Just Haven’t Met You Yet” llevan 16 años juntos. Se casaron en 2011 y dos años después nació su primer hijo, Noah. En 2016 agrandaron la familia con la llegada de Elías, mientras que Vida, la primera niña de la casa, nació en 2018. Por último, en 2022 nació Cielo, la más pequeña del clan. Durante todo este tiempo los artistas buscaron preservar todo lo posible la intimidad de los niños. Si bien subieron varias fotos y videos a sus redes sociales, siempre intentaron fotografiarlos de espaldas o cubrirles el rostro.

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Este martes 27 de agosto, Noah cumplió 11 años y su madre hizo un especial posteo en su cuenta de Instagram para saludarlo públicamente. “Feliz cumpleaños, Noah, mi amor. Vos fuiste quien nos enseñó a ser padres, quien con esa mirada azul profunda me conquistó y me llenó de amor desde el primer momento”, expresó Lopilato en la publicación.

“Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser tan único, por elegirnos como tu familia, por tus besos y abrazos, por tus historias hasta altas horas de la noche y por la música hermosa que compartís con nosotros. ¡Sos un regalo en nuestras vidas y estoy tan orgullosa de vos! ¡Mi verdadero superhéroe por siempre!”, sentenció.

El tierno mensaje que le dedicó Luisana Lopilato a su hijo mayor Noah por sus 11 años (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Sus palabras estuvieron acompañadas por unas imágenes muy especiales. Las primeras fueron de la ecografía de Noah y las segundas de una Luisana embarazada de cuatro meses y una semana. Incluso se pudo escuchar como Michael le cantaba a su hijo mientras estaba en la panza de su madre.

Por otro lado, la actriz también sumó un tierno video de Noah sentado en un pequeño piano mientras poco a poco se acercaba al instrumento. En el siguiente fragmento, que según advirtió databa de 2014, se pudo ver al pequeño de pie junto a un órgano tocando animadamente junto a otros músicos. A una temprana edad, ya dio cuenta de su fanatismo por la música.

La actriz compartió un video de su hijo mayor, quien ya toca el piano y canta (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Para cerrar, Luisana sumó un video mucho más actual de Noah. Si bien blureó la cara, dejó que sus fans lo vieran sentado junto a su órgano y no solo tocando las teclas, sino también cantando. ¿Subirá un día al escenario junto a su padre? Será cuestión de ver que sucede en el futuro.

Los fanáticos no dudaron en saludar al niño por sus 11 años. “¡Feliz cumple al superhéroe de la familia! Toda la salud, las bendiciones y el amor siempre”; “¡Feliz cumpleaños querido Noah! ¡El primero en llegar a la familia Bublé-Lopilato! ¡Te deseo lo mejor!”; “¡Feliz cumpleaños para Noah! Toda la felicidad del mundo”, comentaron en el posteo.

Si bien hoy está sano, feliz y lleno de energía, Noah atravesó un delicado problema de salud en 2016, cuando tenía solo tres años. Le diagnosticaron hepatoblastoma, un tipo raro de cáncer de hígado. Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron instalarse una temporada en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, para que su hijo realizara quimioterapia. El tratamiento dio resultado y un año después y con el acompañamiento incondicional de su familia, el pequeño logró dejar atrás la enfermedad.

Luisana Lopilato festejó los dos años de su hija Cielo y mostró la costumbre argentina que incorporó la niña

El 18 de agosto, la actriz celebró el cumpleaños de la más pequeña de la casa, Cielo. La niña cumplió dos años y su madre la saludó en Instagram con unas dulces palabras. “Llegaste en el momento perfecto, justo cuando nuestra familia te necesitaba, para completarnos y llenarnos de felicidad. Sos la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, y cada día con vos es un regalo. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar”, expresó la actriz.

Además, agregó varias fotos y un video que evidenció que a una temprana edad, la niña adoptó una costumbre argentina. En las imágenes se pudo ver como Lopilato sostenía un pote de dulce de leche y le daba un poquito a su hija en una cuchara para que pudiera comerlo. Esto sorprendió gratamente a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su orgullo. “Ya ama el dulce de leche, feliz cumple a esa nena hermosa”; “¡Probando dulce de leche! ¡Bien argentina, por supuesto!”, comentaron algunos usuarios.

