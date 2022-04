Luisana Lopilato compartió una reflexión sobre el embarazo y mostró cómo le creció la panza

El 22 de febrero Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron que esperan a su cuarto hijo. A través de la canción y videoclip de “I’ll never not love you” del cantante canadiense, la pareja compartió la feliz noticia con sus seguidores. Desde entonces, tanto ellos como sus tres pequeños se muestran ansiosos ante la llegada del bebé y este sentimiento se replica entre los miles de seguidores de la actriz, que decide compartir en redes sociales cómo atraviesa la gestación.

“El mejor estado del mundo”, decretó sentimentalmente Luisana al hacer referencia al embarazo. Junto a dos imágenes mostró la incipiente panza al lucir un top. Mientras, en TikTok compartió un video donde con humor se muestra sorprendida por cómo crece su bebé. Se trata de la primera vez que se la ve así en su redes desde el anuncio su cuarto embarazo.

Luisana Lopilato mostró su vientre (Foto Instagram @luisanalopilato)

La reacción ante las imágenes fue inminente y se hicieron presentes con sus comentarios sus allegadas famosas. “Real. Lo más lindo de la vida”, le comentó Julieta Nair Calvo, que recientemente se convirtió en madre por primera vez. “Más bella”, aseguró Claudia Albertario, mientras que Julieta Puente demostró la ternura que le genera la imagen: “Es mini”.

Luisana está embarazada de cinco meses (Foto Instagram @luisanalopilato)

La felicidad está muy presente en la vida de ex Rebelde Way y no duda en trasmitirla ante sus de 6 millones de seguidores de Instagram.

Su presente personal se combina con el laboral, ya que la encuentra al frente de un nuevo proyecto audiovisual llamado Matrimillas, junto a Juan Minujín y Sebastián de Caro, cuya trama está enfocada en la crisis que atraviesa un matrimonio, motivo por el cual deciden usar una aplicación para sumar puntos por las buenas acciones que hacen.

Desde hace semanas, Lopilato se encuentra instalada en su casa del exclusivo barrio de Nordelta, y por el momento no trascendió cuánto tiempo más estará en el país. Por su parte su marido, Michael Bublé, divide su tiempo entre Canadá y Estados Unidos porque está en plena presentación de su nuevo material. Sin embargo, no se descarta que desembarque en la Argentina para acompañar a la actriz y sus hijos.

En medio de su estadía en en país, Luisana se enfoca en hacer cambios en su gran mansión. Recientemente mostró en Instagram un particular detalle que realizó en el camino de madera que conduce hacia el lago privado de la propiedad. Tallado en el superficie se puede leer la frase: “No quiero parar de hacer recuerdos”. Junto a esta sentido mensaje en el que demuestra su actitud ante la vida, agregó los nombres de sus tres hijos junto a sus fechas de nacimiento.

El detalle en la casa de Luisana (Foto Instagram @luisanalopilato)

“Pronto vamos a estar sumando un nuevo nombre. ¡Qué lindo que se agrande la familia Lopilato-Bublé!”, expresó junto a la imagen donde posa junto a la madera tallada. Su esposo no dudó en comentar la publicación con una gran cantidad de emojis de ‘carita de enamorado’. Una vez más, la pareja mantuvo en resguardo información del bebé del camino, del que no se sabe su sexo ni el nombre que eligieron.