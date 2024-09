Heidi Klum quiso tomarse una foto perfecta con Michael Bublé, pero Sofía Vergara se la arruinó

Escuchar

Las celebridades también tienen sus propios ídolos y en una ocasión o dos tuvieron su momento “cholulo” y buscaron sacarse una foto, ya sea con un deportista o algún actor. En este contexto, quien estuvo recientemente en “modo fan” fue nada más y nada menos que Heidi Klum. La modelo se encontró con Michael Bublé en las grabaciones de un reality show y quiso sacarse una foto con él. Sin embargo, lo que parecía ser una postal digna de un portarretrato terminó “arruinada” por una inesperada persona. ¿Quién? Sofía Vergara.

Este lunes comenzó la edición número 26 del reality de NBC, The Voice, con la conducción, una vez más, de Carson Daly. Las cuatro sillas del jurado están ocupadas por Reba McEntire, Gwen Stefani, Snoop Dogg y Michael Bublé. Tras el estreno, el martes, el intérprete de “Just Haven’t Met You Yet” fue a visitar a su “vecino”, America’s Got Talent, que se emite por la misma señal.

El artista canadiense dijo presente en la emisión del martes del programa de talentos que conduce Terry Crews y subió al escenario para interpretar, con la orquesta en vivo, su tema “L.O.V.E.”. Cuando terminó, el jurado compuesto por Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara y Simon Cowell, lo aplaudió de pie. Se trató del final de la décima novena temporada de America’s Got Talent, la cual tuvo como ganador a Richard Goodall.

En un bache de transmisión, la exconductora de Project Runway, aprovechó para sacarse una foto con el invitado del día. Ella y Michael se pararon justo delante de la mesa del jurado y posaron con mucho glamour y estilo. Sin embargo, la imagen de dos tuvo una “intrusa”. La protagonista de la serie Griselda apareció por detrás de ambos, levantó un brazo para llamar la atención y terminó siendo captada por el fotógrafo.

La divertida foto de Heidi Klum y Michael Bublé con la participación especial de Sofía Vergara (Foto: Instagram @heidiklum)

De todas maneras, Heidi Klum no tardó en compartir la divertida foto en su cuenta de Instagram, donde supera los 12 millones de seguidores. “¡Te queremos Michael!”, escribió en el posteo que hizo en su feed y etiquetó tanto al artista canadiense como a su compañera del jurado. Por su parte, Bublé no dudó en replicar la publicación que hizo la modelo también a través de sus historias y le sumó algunos emojis de corazones.

Luisana Lopilato saludó a Michael Bublé por su cumpleaños con una divertida foto con un toque argento

El 9 de septiembre, Michael Bublé cumplió 49 años y su esposa, Luisana Lopilato, lo saludó públicamente con una divertida foto con guiño a la Argentina incluido. En sus historias de Instagram, compartió una imagen del músico con una enorme bandeja en la mano decorada con papel celeste, globos dorados y blancos y muchas banderas argentinas. La misma estaba repleta de medialunas. Esta fue una preparación que hicieron en noviembre de 2023 para una clase de la escuela de su hijo Elías y se convirtió en una de las postales favoritas de la actriz.

Luisana Lopilato eligió una foto bien argentina para celebrar el cumpleaños de Michael Bublé (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Paralelamente, la modelo también le dedicó a su marido un video con una recopilación de imágenes con algunos de sus mejores momentos juntos. “Mi amor, en este día especial, quiero recordarte lo bendecida que me siento de tenerte a mi lado. Mi compañero de vida, mi roca y la luz que ilumina mis días. Gracias por ser como sos, por tu bondad, tu fortaleza y todo el amor que nos das a mí y a nuestra familia. Hoy celebro tu vida y la alegría de compartir cada momento a tu lado. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”, escribió.

Por su parte, Bublé le agradeció el gesto a su esposa y respondió: “Mi amor. Dios me bendijo con la oportunidad de compartir mi vida y envejecer con vos. Sos mi todo y mi heroína”.

