Mientras Tomás Rebord desembarca en América, Lussich fue tentado por C5N

El conductor y streamer, Tomás Rebord, que creó una comunidad en el canal Blender en torno del universo peronista, dará el salto a la televisión abierta a mediados de noviembre. El ciclo se emitirá los domingos a las 22, en simultáneo con su canal de YouTube. Tras varios meses transmitiendo de manera independiente a través de su canal de YouTube, Rebord dará un nuevo paso en su carrera mediática e ingresará a la televisión de aire.

El desembarco de Rebord está previsto para el domingo 15 de noviembre a las 22 bajo el título #DominBord, donde estará acompañado por dos de sus ex compañeros de Blender: el periodista político Manu Jove (quien ya forma parte del Grupo América a través de A24) y Juan Ruffo. Según se dio a conocer, esta primera etapa consistirá en un ciclo especial de cuatro programas a modo de cierre de año, con la intención de retoma la continuidad de la emisión durante el próximo año.

En un formato híbrido que busca tender puentes entre la audiencia digital y la tradicional, el programa se transmitirá en simultáneo por la pantalla de América TV y por el canal oficial de YouTube del streamer.

La llegada de #DominBord al prime time de los domingos provocará cambios en la programación del canal donde Rolando Graña continuará con GPS a las 20. Por su parte, aunque la emisora de Palermo aún no emitió un comunicado oficial, se prevé que Mauro Szeta Presenta -actualmente a las 22- pase al horario de las 23.

Rodrigo Lussich confirmó el final de su dupla con Adrián Pallares y C5N busca tentarlo con un programa de humor político

Luego de meses de especulaciones, Rodrigo Lussich confirmó que el próximo 31 de diciembre dejará la conducción de Intrusos en el espectáculo (América TV).

Con esta decisión llega a su fin la exitosa dupla televisiva que conformó junto a Adrián Pallares durante seis años ininterrumpidos.

El anuncio se da en medio de fuertes rumores sobre su futuro laboral y una atractiva propuesta para sumarse a C5N. Aunque el periodista aún no definió si continuará en América TV al frente de un nuevo formato o integrando otro ciclo, en los próximos días recibirá una oferta formal de la señal del Grupo Indalo.

El objetivo del canal de noticias es seducirlo para encabezar un programa semanal de humor político “al estilo Tato Bores”, según trasciende en los pasillos de la emisora de la calle Olleros.

Este giro hacia el humor y la actualidad no es ajeno para Lussich, quien ya explora esa faceta en sus redes sociales. Además, mantiene un vínculo muy cercano con el Grupo Indalo: actualmente participa dos veces por semana en el tradicional “pase” entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan, a las 10 de la mañana por Radio 10 (AM 710).

Rodrigo Lussich en Madrid Gentileza Rodrigo Lussich

Regresó un clásico: Estudio Fútbol volvió a la pantalla diaria de TyC Sports

Luego de siete años fuera de la grilla diaria, Estudio Fútbol hizo su esperado regreso a la pantalla de TyC Sports en formato de tira diaria. El emblemático programa deportivo, que desde 2020 solo emitía ediciones especiales durante los fines de semana, se emite de lunes a viernes en el histórico horario de 11 a 13.

El ciclo, que había concluido su emisión habitual en diciembre de 2019 tras 17 años ininterrumpidos en el aire (desde su debut en 2002), mantiene la mística que lo caracterizó a lo largo de casi dos décadas: información de primera mano, presencia de protagonistas en vivo y un análisis profundo de la actualidad del fútbol argentino e internacional, tanto dentro como fuera de la cancha.

Esta nueva etapa cuenta con la conducción de Gastón Recondo y Marcelo Palacios, dos referentes históricos de la señal. La mesa de debate se completó con un equipo de destacados periodistas integrado por Horacio Pagani, Hugo Balassone, Germán García Grova y Guido Bercovich.

Cabe recordar que a comienzos de 2020 el horario del mediodía había pasado a estar ocupado por Super Fútbol, conducido por Diego Díaz, y más recientemente por Dale al Medio, con la conducción de Agustín Fantasia.

Con el retorno de su tira insignia, TyC Sports realiza una fuerte apuesta para volver a reunir a la audiencia futbolera en la pantalla de los mediodías.