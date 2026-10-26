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Murió a los 30 años el streamer Komanche

Encontraron sin vida al famoso inlfuencer Carlos Mauricio Gómez; el comunicado de su agente en Instagram

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Murió El Komanche a los 30 años
Murió El Komanche a los 30 años

El streamer conocido como El Komanche murió a los 30 años. La noticia fue confirmada por Byron Reyes, su representante, en las redes sociales. “Te extrañaremos, amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos”, escribió Reyes sobre el creador de contenido nacido en El Salvador.

Murió el streamer llamado El Komanche
Murió el streamer llamado El Komanche

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