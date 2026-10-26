1
Murió a los 30 años el streamer Komanche
Encontraron sin vida al famoso inlfuencer Carlos Mauricio Gómez; el comunicado de su agente en Instagram
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El streamer conocido como El Komanche murió a los 30 años. La noticia fue confirmada por Byron Reyes, su representante, en las redes sociales. “Te extrañaremos, amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos”, escribió Reyes sobre el creador de contenido nacido en El Salvador.
Noticia en desarrollo.
Más leídas de Espectáculos
- 2
El lamento de Mauro Icardi tras su viaje con la China Suárez: “Hay dos lugares a mi lado que quedaron vacíos”
- 3
Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa
- 4
Freddie De Tommaso: la pérdida temprana que lo marcó y forjó su carácter y cómo será su debut en el Colón, el gran teatro en el que cantó su ídolo