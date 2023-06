Mirtha Legrand cumplió y fue a ver a Nacha Guevara al teatro tras la polémica por su explosiva canción: “Es una artista”

escuchar

“Me cansé de oír tanta pavada. Me cansé de comer ensalada. Me cansé ya de Mirtha y Susana”. Con esta letra, entonó Nacha Guevara una de las canciones que incluyó en su nueva obra teatral musical, Nacha en Pijama, que estrenó en la sala porteña del Teatro Astros el pasado mayo. Los rumores en torno a un posible conflicto dada las polémicas estrofas surgieron entre los fanáticos. Pero la “Chiqui” despejó cualquier duda este sábado, cuando asistió como espectadora de la producción de la actriz y ambas protagonizaron un emotivo saludo al final: “Es una artista de verdad”.

Este sábado, Legrand asistió al espectáculo que la cantante ofrece en el Teatro Astros, ubicado en la calle Corrientes, y su presencia llamó la atención de los espectadores que asistieron esa noche. En tanto, ambas protagonizaron un emotivo saludo al final de la actuación de Nacha en Pijama y la actriz recibió el elogio de la conductora de televisión.

Mirtha Legrand asistió a la obra de Nacha Guevara Instagram: augustoalvarezok

“Yo quería que vinieras en pijama”, señaló Guevara, luego de un intenso abrazo junto a Legrand, que invitó a los espectadores a acudir con su ropa de noche en su estreno. “Estás fantástica. Qué esfuerzo, qué canciones preciosas... Todo es precioso”, advirtió la mediática. Y agregó: “Es una artista de verdad”.

El emotivo saludo entre Nacha Guevara y Mirtha Legrand en el teatro

La polémica en torno a la escultura de Mirtha Legrand

En los últimos días, Mirtha Legrand se situó en el foco mediático ante la aparición de una escultura que desató una ola de memes en las redes sociales, ante el poco parecido con la mediática. Fue en el marco del cumpleaños 121° de Villa Cañás, la ciudad donde nació la célebre conductora de televisión. Allá, se inauguró una estatua en honor a la diva, bajo la autoría del escultor cordobés Daniel Melero.

Mirtha Legrand habló de la estatua que le hicieron en su nombre (Captura video/ Captura Twitter)

“No me gustó”, señaló Legrand al observar la figura que esculpieron en su nombre. Y agregó: “Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara. No soy yo. Me veo rarísima”.

El escultor de la estatua de Mirtha Legrand rompió el silencio y respondió a las críticas

En tanto, Melero se pronunció ante las críticas recibidas por su obra. “Uno se pone un poco triste por tratar de querer homenajear a una persona incluso en vida y que esa persona esté conforme con esto. Lamentablemente, esto no sucedió, fue todo lo contrario lo que pasó”, señaló el autor de la escultura.

Y siguió: “Yo solo fui un puente. El homenaje a Mirtha Legrand se lo hace Villa Cañás. Quería aclararlo porque mucha gente no lo tiene claro. Yo soy un escultor que hace esculturas. Las obras son de hierro. Esta es la expresión de lo que yo pienso que es la imagen de Mirtha”.

