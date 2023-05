Qué dicen las nuevas canciones de Nacha Guevara: de la polémica “...me cansé ya de Mirtha y Susana” a la potente “Andate al carajo”

escuchar

En una charla exclusiva con LA NACION, Nacha Guevara cuenta que en un mes saldrá 80 y cantando, tal el título tentativo de su nuevo disco, con el que regresó el año pasado a los estudios de grabación tras 31 de ausencia (su último álbum, Heavy Tango, data de 1991). Es el número 16 de estudio y el 26 si se suman los registrados en vivo y los compilados. Fue grabado en septiembre de 2022 y contó con la producción artística de Oscar Mediavilla y la producción general de Fernando Pini. Consta de diez temas, siete escritos por ella misma y tres en colaboración con Ricardo Monje, un joven autor al que cariñosamente apoda El Poetita. La música y los arreglos de todos son del experimentado Daniel Vilá, que suele trabajar con las mejores cantantes de la Argentina, entre ellas Patricia Sosa y Julia Zenko.

El trabajo discográfico, que en principio será publicado en plataformas, fue grabado durante septiembre y octubre del año pasado en los estudios MediaMusic, propiedad de Oscar Mediavilla. “Se trató de un proceso intenso, ya que, como todos sabemos, Nacha está acostumbrada a dirigir todo. Pero luego se relajó y entendió que todo mi equipo estaba para brindarle lo mejor. Hoy creo que finalmente logramos un gran disco, a mi criterio, el mejor de toda su carrera”, comenta Mediavilla.

“80 y cantando es un disco súper lindo, agradable, en el que Nacha abre su corazón, expone hasta sus miserias y se manifiesta más cercana. Yo le propuse bajar un poco el registro de los temas para que su voz resultara menos estridente y más amigable. En el disco se van a encontrar con una Nacha reflexiva, que habla de lo mejor y lo peor de la condición humana. Mientras que en un tema, por ejemplo, se refiere a la violencia de género (”Andate al carajo”), en otro aboga por la causa ecológica (”Planeta azul”)”, adelanta el exguitarrista de La Torre devenido con los años en productor discográfico de lujo. En el álbum Nacha también le dedica un tema a los haters de las redes (”Queridos odiadores”) y a todo lo que la tiene cansada (”Me cansé”), que seguramente generará cierta polémica por incluir en el listado a Mirtha Legrand, Susana Giménez y L-Gante.

A continuación, las letras de tres de los temas escritos por Nacha que también integran Nacha en pijama, el espectáculo que sube a escena este miércoles en el Teatro Astros: “Me cansé”, “Andate al carajo” y “80 y cantando” (corte de difusión del disco y leitmotiv del show).

“Me Cansé”

Me cansé de oír tanta pavada/ Me cansé de comer ensalada/ Me cansé ya de Mirtha y Susana/ Me cansé del trap y las baladas/ Me cansé, estoy muy muy cansada/ Me cansé de mirar a la luna/ Me cansé de ponerme vacunas/ Me cansé del vecino de enfrente/ Me cansé de L Gante y sus dientes/ ¡No doy más! ¡Estoy muy muy cansada!/ Me cansé de hacerme la buena/ Me cansé de tirar la cadena/ Me cansé de la alfombra roja/ Me cansé de oír hablar de la soja/ Uff ufff!/ ¡Me cansé, ya son muchas estrofas!/ Me cansé de ver tanto piquete/ Me cansé de que no llegue el flete/ Me cansó la derecha, la izquierda/ Me cansé de tirar de la cuerda/ Me cansé...de cantar/ Esta mierda/

📌 Nacha Guevara anuncia en este video su estreno del 24 de mayo en el teatro Astros. pic.twitter.com/GggvLh0EhI — Multiteatro Comafi (@multiteatro) May 12, 2023

“Andate al carajo”

Llegaste con flores/ poemas, sonrisas/ bombones baratos/ y un par de camisas/ yo estaba tranquila, serena/aburrida/con la guardia baja/ y entraste a mi vida como un elefante/ por una vitrina/ con tu gen animal/ tu violencia verbal/ y tu abuso sexual que nunca termina/ No vuelvas con flores/ ni con tus excesos/ después de insultarme/ no vuelvas con besos/ Te vas de mi vida/ llevá lo que quieras/ el DVD, el gato y la puta heladera/ Te saco de cuajo/ comprate una vida y andate al carajo/ Andate al carajo/ Me encierras con llave/ pretendes que te ame/ un empujoncito, una bofetada/ Me tiras al piso/ Me quemas la cara/ Te vas al carajo, lleva lo que quieras/ el DVD, el gato y la puta heladera/ Te saco de cuajo/ comprate una vida y andate al carajo/ Andate al carajo”.

“80 y cantando”

Ochenta, no esa medida con que se nombra lo pasado/ Es otra vez amar la vida, es otra vez tirar los dados/ Es ese sol/ que vaticina, una ilusión que no envejece, es regalarme/ ojos de niña, es tropezar 80 veces.../ Ochenta años pero no rezongo/ ochenta años pero no me quejo/ por eso pongo mi corazón/ de estreno y festejo/ Ochenta y contando/ Ochenta y cantando/ Fui violenta, preciosa y esquiva/ una diva de muy poca monta/ una superstar y una piba/ una loca de atar y una tonta/ La que guarda nada en el bolsillo/ la que brinda con champagne o soda/ la que deja el alma en el estribillo/ Y una canción que nunca está de moda/ Ochenta años pero no rezongo/ ochenta años pero no me quejo/ por eso pongo mi corazón/ de estreno y festejo/ Ochenta y contando/ Ochenta y cantando/ He atravesado miles de tormentas/ he sembrado mis ruinas mis tesoros/ he perdido batallas y decoro/ he puesto el corazón sin sacar cuentas/ Seguiré cantando contra la corriente/ con mis momentitos de felicidad/ y una buena tarde, silenciosamente/ moriré de joven no importa a qué edad/ Ochenta años pero no rezongo/ ochenta años pero no me quejo/ por eso pongo mi corazón/ de estreno y festejo/ Ochenta años pero no rezongo/ ochenta años pero no me quejo/ por eso pongo mi corazón/ de estreno y festejo/ ochenta y contando/ ochenta y cantando/ ochenta contando/ ochenta y cantando/ He atravesado miles de tormentas/ he puesto el corazón sin sacar cuentas”.