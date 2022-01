Moon Knight, la nueva serie de Marvel, presentó su primer tráiler

Si bien el 30 de marzo es la fecha de estreno mundial de Moon Knight, la serie del universo Marvel basada en el cómic homónimo, su primer tráiler llegó para hacer amena la espera. La secuencia promocional por su impronta y su calidad generó más expectativas aún entre de los seguidores de la saga, que comenzaron con la cuenta regresiva.

El producto, que se emitirá a través de Disney+, cuenta con el protagónico de Oscar Isaac, quien interpreta a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que padece un trastorno de identidad disociativo (DID). En la trama, también actúan Ethan Hawke en el papel de Arthur Harrow; Gaspard Ulliel como Anton Mogart; y el rol de May Calamawy, que todavía no fue revelado.

Caballero Luna, tal su nombre en castellano, fue creada por Jeremy Slater (Umbrella Academy). En tanto, Mohamed Diab se encarga de la dirección de los primeros cuatro capítulos, mientras que los dos restantes los realizarán Justin Benson y Aaron Moorhead. Cada entrega, tendrá una duración de entre 40 y 50 minutos.

“La serie sigue a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que tiene recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc convergen sobre ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumerge en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto”, explica Disney+ en la sinopsis de la historia.

El origen de la saga

Moon Knight se inició en 1975 por el artista Don Perlin y el guionista Doug Moench, quien creó una suerte de equivalente a Batman, pero en Marvel. El primer episodio de la saga apareció en Werewolf by Night (El Hombre loco), otra historia de la famosa editorial. En ese contexto, nació este personaje: un vigilante que durante las noches combatía el crimen.

Moon Knight es una suerte de Batman según Marvel

Debajo de la capucha de ese misterioso antihéroe, se escondía Marc Spector, un millonario que utilizaba todo su dinero para su cruzada personal. Pero a diferencia de Bruce Wayne, Spector asume distintas personalidades según la naturaleza de su misión, y su psique se revela como mucho más frágil y temperamental que la de Batman. Moon Knight es un personaje oscuro, y que entiende la violencia como única herramienta válida. Por ese motivo, su serie probablemente tenga un tono muy distinto al del resto de las propuestas Marvel para televisión.