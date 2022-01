“CemenThor”: el video viral de los albañiles que parodian a los superhéroes de Marvel

La creatividad está a la orden del día dentro de TikTok, en donde muchos creadores de contenido sorprenden con sus ingeniosos clips. Uno de ellos tiene a un grupo de obreros mexicanos como protagonistas, ya que parodian a los más famosos superhéroes de Marvel.

El video fue publicado la semana pasada en la cuenta @covocarquitectos y ya acumula más de tres millones de visualizaciones. En él, se puede observar a los albañiles recreando personajes como Capitán América, Ojo de Halcón, Thor, Lobezno y Deadpool. En TikTok, la mayoría de los usuarios aplaudieron la iniciativa y hasta los bautizaron como “Los Vengañiles”. Este equipo está integrado por “CemenThor”, “Ojo de gallo”, “Mezclarine” y “Capitán cemento”.

Ante algunas criticas que acusaban a los obreros de perder el tiempo haciendo videos y no trabajando, la arquitecta María José Covarrubias, responsable del clip, aclaró que grabar esas imágenes no tarda más de cinco minutos, por lo que “no retrasa de ninguna manera la obra”. “Los albañiles merecen tomarse un descanso y relajarse”, aseveró. A su vez, destacó que el objetivo de esta iniciativa es cambiar la percepción que se tiene de los albañiles y valorar su trabajo.

TikTok: el truco para recuperar los videos que viste en los últimos siete días

Es tal la cantidad de millones de usuarios en TikTok que comparten y consumen videos en tan poco tiempo, que luego es difícil para cada persona hacer memoria y recordar en detalle cuáles vio. Para esto, la red social tiene una fácil solución y recientemente un tiktoker explicó el proceso para encontrar el historial del material visualizado en los últimos siete días en la plataforma que es más popular que Google.

El usuario Tonny Guevera, registrado como @tonnygb13 en la red social, hizo un clip donde describió paso por paso cómo ubicar todos los videos de la última semana, y la compartió en su perfil. En su explicación, el joven mencionaba que era muy común actualizar la página sin querer y de un momento a otro perder el video sin que quedara algún rastro de cómo volver a encontrarlo. También es importante destacar que, a diferencia de las opciones en otras plataformas de redes sociales a las cuales se tiene acceso tanto desde el celular, tablet o computadora, solo se puede ingresar al historial de videos consumidos en los últimos siete días desde la aplicación móvil y no así desde otros dispositivos.

En primer lugar, es necesario acceder al buscador de la aplicación y escribir un punto (.). Seguidamente se debe dar click a la sección de filtros y en ellos activar la opción de los “videos vistos en los últimos siete días” y posterior a ello, seleccionar “enviar solicitud”. Una vez cumplidos todos los pasos mencionados anteriormente, aparecerá todo el material consumido en la última semana. Recientemente, la plataforma de videos anunció que se encuentra en período de prueba un nuevo botón llamado Repost, que hará las veces del retuit en Twitter y permitirá a los usuarios volver a publicar otro contenido que ya esté en la plataforma con la finalidad de compartirlo con los seguidores.