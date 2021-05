Morena Rial quiere trabajar con el Inadi para luchar contra la discriminación

Morena Rial habló sobre la denuncia contra Gladys “La bomba tucumana” que lleva adelante junto a su abogado y contó que le gustaría trabajar junto al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) para “impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación”.

Tras conocerse la noticia de que la demanda contra la cantante de cumbia realizada por la hija de Jorge Rial se elevó a juicio oral, Morena utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo sobre el tema.

Morena Rial habló sobre la denuncia de discriminación Instagram @moreerial

“Me gustaría saber por qué no se sancionan leyes más severas contra los actos de discriminación. Es de público conocimiento mi reclamo que llegó a juicio oral en donde ni el Inadi ni ninguna otra institución colaboró con mi abogado, Alejandro Cipolla, ni una llamada para brindarme algún tipo de apoyo. Hay gente que sufre lo mismo que yo, que no puede contratar abogados y que padece estos actos aberrantes”, escribió la joven en sus stories de Instagram.

Luego, ante la consulta de un seguidor que quiso saber si había posibilidades de que volviera a Buenos Aires (a principio de año Morena decidió instalarse en Villa Carlos Paz, Córdoba), la actriz señaló: “Estoy decidida a impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación. Estoy hablando con mi abogado Cipolla para poder coordinar una reunión con gente del Inadi”.

La denuncia

Todo comenzó en agosto de 2019. En ese entonces, la cantante de cumbia había sido invitada al ciclo de Jorge Rial, Intrusos, para hablar de su paso por el Bailando, dos años antes. “Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo”, expresó en aquel momento.

“La gente que se sienta detrás de un teclado o de un teléfono a opinar o escribir cosas horrendas no sabe el daño que pueden provocar. No saben cómo sufrí en esa época, yo me moría, me quería tirar por la ventana del hotel”, aseguró la artista.

Gladys "La bomba tucumana" habló del bullying que sufrió durante su paso por el Bailando en 2017 y utilizó una repudiable frase contra Morena Rial Captura de pantalla

Cuando le preguntaron qué le decían, respondió " de todo”. “Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”, dijo ante la mirada atenta del chimentero, que decidió no responder el comentario.

La última expresión fue el quiebre y origen de la batalla legal. A fines del año pasado, el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, confirmó solicitaba un acuerdo por 200.000 pesos. “Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias y vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios”, había adelantado.

Si bien semanas más tarde Gladys se refirió al tema y dijo que había sido malinterpretada, la denuncia continuó en pie.

La cantante habló de la dura infancia que tuvo

“¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije?”, manifestó en septiembre del año pasado en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, justificó.

Afligida, Gladys explicó que no puede responder económicamente a la demanda de Morena, que amenaza con llevarla a la Justicia por discriminación. “Si ella entendió algo mal, no tengo problema pedirle disculpas porque yo estoy del lado de ella porque también sufrí bullying”, contó. “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge a quien conozco. Me sorprende ingratamente, muchísimo. Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, añadió.

LA NACION