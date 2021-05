Con una imagen en traje de baño, Elliot Page mostró sus cambios físicos por primera vez

A finales de 2020, el actor Elliot Page anunció que es trans. Con una carta pública, la estrella de Juno y The Umbrella Academy le contó al mundo que se identifica con el género masculino. Ahora, con la llegada de los primeros días de calor al hemisferio norte, el actor se mostró en traje de baño luego de someterse a una mastectomía. “Primer traje de baño como chico trans”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

En una reciente entrevista, anticipando el reportaje que dio a Oprah Winfrey Page le dijo a Vanity Fair que él supo “100% que era un niño” desde su primera infancia, cuando escribía cartas de amor falsas que firmaba con un nombre masculino: “Jason”. “Simplemente no podía entender cuando me decían: ‘No, no sos un varón. No, no podés ser así cuando seas mayor”, dijo. “Lo sentís. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo también es triste”, aseguró el actor, que contó que “lloró de alegría” al poder expresarlo de esa forma.

Elliot Page Instagram Elliot Page

Ahora, en una publicación de sus redes sociales, el actor se mostró feliz y celebró poder disfrutar del verano en traje de baño masculino. Se trata de la primera vez que Page deja su cuerpo al descubierto tras la cirugía de extirpación de mamas y el tratamiento hormonal que comenzó en los últimos meses.

El anuncio de Elliot Page

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, comenzó Page en su cuenta de Instagram, en diciembre de 2020. “Mis pronombre ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida”. Luego, el actor expresó su felicidad por poder contar públicamente que se identifica como Elliot. “Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy”.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, contó Elliot Page en diciembre de 2020 GEOFF ROBINS / AFP - Archivo

También, Page manifestó gratitud a la comunidad trans y recordó que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de conquistar derechos “Estoy infinitamente inspirado por tantas personas de la comunidad trans. Gracias por todo el coraje, la generosidad y el trabajo incansable que hacen para hacer de este mundo un lugar mas inclusivo y compasivo. Ofrezco cualquier tipo de apoyo que pueda darles y me comprometo a hacer mi parte para que la sociedad sea mas igualitaria y amorosa”.

