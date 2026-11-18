Mientras muchas estrellas de Hollywood invierten sus fortunas en mansiones de lujo o complejos turísticos, Morgan Freeman tomó un camino completamente distinto. El ganador del Oscar por Million Dollar Baby decidió destinar su rancho de 50 hectáreas en Charleston, Mississippi, a un objetivo tan silencioso como urgente: convertirlo en un santuario natural para proteger a las abejas.

La iniciativa comenzó en 2014, alarmado por la drástica caída de las poblaciones de polinizadores en Estados Unidos. Lejos de tratarse de un simple pasatiempo pasajero, el actor importó 26 colmenas desde Arkansas hasta su propiedad y rediseñó por completo el paisaje del campo. Para garantizar que los insectos tuvieran alimento durante todo el año, ordenó plantar hectáreas de vegetación rica en néctar, incluyendo árboles de magnolia, lavanda, tréboles y distintas especies frutales, eliminando por completo el uso de pesticidas.

El día que Morgan Freeman contó su iniciativa en el programa de Jimmy Fallon

El propio Freeman relató los inicios de esta cruzada durante una entrevista en el programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon. Allí explicó que, durante las primeras semanas, alimentó personalmente a las recién llegadas con agua azucarada para ayudarlas a adaptarse a su nuevo hogar. Un detalle que sorprendió a la audiencia fue su confesión de que jamás utiliza el tradicional traje ni el sombrero de apicultor cuando se acerca a las colmenas, asegurando que las abejas nunca lo habían picado porque perciben que no representa una amenaza.

A diferencia de cualquier emprendimiento apícola convencional, el proyecto del protagonista de Sueño de fuga no tiene ningún fin comercial: Freeman no cosecha la miel ni interrumpe el ciclo natural de las colmenas. Su única meta es dejarles sus propias reservas de energía intactas para que puedan reproducirse y repoblar el ecosistema de la región.

El actor señaló que la pérdida de colonias es una de las crisis ambientales más peligrosas de nuestro planeta Unsplash

“Existe un esfuerzo conjunto para traer de vuelta a las abejas al planeta. No nos damos cuenta de que son la base del crecimiento de la Tierra y su vegetación”, afirmó el actor, quien también advirtió en diálogo con Larry King que la pérdida masiva de colonias representa una de las crisis ambientales más peligrosas de nuestro tiempo.

El gesto cobra dimensión al observar los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): cerca del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen, en mayor o menor medida, de la polinización animal. Con 50 hectáreas libres de químicos y dedicadas exclusivamente a su supervivencia, Morgan Freeman demostró cómo una propiedad privada puede convertirse en un refugio vital para sostener la biodiversidad.