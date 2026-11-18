Tras su separación definitiva con Milett Figueroa, y luego de varios rumores sobre su vida sentimental, Marcelo Tinelli volvió a apostar al amor. Fue justamente él quien compartió en sus redes sociales una foto del plan de domingo del que disfrutó con Ágata Lescano, personal trainer y campeona de bikini fitness de 37 años. En medio de las especulaciones sobre el estado de la relación, Yanina Latorre reveló que se comunicó directamente con él y dio detalles de este nuevo vínculo.

En la emisión del martes 17 de noviembre de Sálvese quien pueda (América TV), Latorre contó que se comunicó vía mensaje con Tinelli —quien según ella “está embarcando en una situación”— y sin vueltas le preguntó si estaba de novio. ¿La respuesta de él? “Estoy saliendo con Ágata”. Pero eso no fue todo, sino que el conductor también reflexionó sobre esta nueva etapa de su vida. “Que alguien apueste por otro a esta altura es maravilloso en este mundo del ‘cuídate vos’”, sostuvo.

Marcelo Tinelli se mostró en sus redes sociales con Ágata Lescano

“O sea que se están cuidando conjuntamente”, acotó Latorre antes de revelar más detalles de su conversación con Tinelli. Le contó que conoció a Lescano en el gimnasio, aunque luego le admitió que en realidad la había conocido años atrás en Punta del Este. La relación, en tanto, dataría de “más o menos un mes”.

“Cuando le pregunto cómo fue que empezaron, si la encaró en el gym o por Instagram, me dice: ‘Eso no te lo voy a contestar’”, cerró Latorre y especuló que las hijas del conductor ya habrían conocido a su nueva pareja. Ella, en tanto, es madre de un niño de 12 años, misma edad que tiene Lorenzo, el hijo menor de Marcelo, fruto de su relación con Guillermina Valdes.

“Estoy saliendo con Ágata”, confirmó Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @by.agatalescano / Archivo)

Los rumores de romance comenzaron en octubre, pero se reforzaron el pasado fin de semana cuando el conductor publicó en sus historias de Instagram postales de su “domingo en familia”. Se lo pudo ver durante un almuerzo con amigos en el barrio porteño de La Paternal y lo llamativo fue que además posó con Ágata Lescano y hasta etiquetó su cuenta personal. En medio de las especulaciones, la panelista Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó en Puro Show (eltrece) que se comunicó con Tinelli, quien le dijo que “se estaban conociendo, que estaba muy bien y que ella es una divina”.

Pero, ¿quién es la mujer con la que Marcelo volvió a encontrar el amor? Ágata Lescano tiene 37 años, es entrenadora personal y compitió en bikini fitness, una categoría del fisicoculturismo femenino en la que las participantes son evaluadas por su desarrollo físico, proporciones y presentación sobre el escenario. En su cuenta de Instagram, donde acumula 30,4 mil seguidores, se define como campeona argentina y sudamericana de la disciplina. Ganó el primer puesto en la categoría Bikini Open de más de 1,63 metros en el torneo Open Capital 2023, organizado por NPC Sudamérica, competencia en la que también consiguió el segundo puesto en la clasificación general de bikini.

Ágata Lescano tiene 37 años y es personal trainer (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Asimismo, está al frente de BAL —Beyond All Limits (Más allá de todos los límites)—, una propuesta de entrenamiento online con diferentes planes que combina el entrenamiento físico con una mirada centrada en los hábitos y el desarrollo personal. Además del fitness, la mujer es amante de la música: canta, toca la guitarra y comparte los videos de sus covers en las redes sociales.