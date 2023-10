escuchar

Desde que se filtró información del tenso cruce que habrían protagonizado Andrea Rincón y Belén Francese durante las grabaciones de PH, Podemos Hablar (Telefe) para la transmisión de este sábado, el hecho se convirtió en tema de agenda en el que varios ya salieron a opinar. Este es el caso de Moria Casán, quien no dudó en expresar su opinión.

La palabra de la diva era una de las más buscadas porque, según comentaron testigos que presenciaron el momento, Francese le preguntó a Rincón si recordaba lo que había pasado entre las dos, hace varios años, en una fiesta organizada por ‘La One’ y en la que según Belén, Andrea se le habría acercado con intención de besarla. Al escucharla decir eso, la ex Gran Hermano no habría tenido la mejor de las reacciones.

Debido a la confusa situación, desde LAM (América) fueron a buscar a la jurada del Bailando 2023 y le consultaron sobre el conflicto en cuestión. “Vos sos muy amiga de Belén, con Andrea dejaste de serlo. Empezó en tu casa eso de que se la quiso levantar a Rincón, ¿vos te acordás de todo ese cuento?”, le preguntó Ángel de Brito. A lo que ella le contestó: “Eso no tengo idea. Lo que sí, en las casas de Mar del Plata, como hacíamos temporadas largas, para hacer algo divertido, siempre hacíamos fiestas”.

“Había un momento en la fiesta que todo el mundo se divertía, tomaba tragos, bailaba, era todos contra todos y todos contra nadie. A la mañana, cuando me levantaba, había unos seres desperdiciados por ahí”, agregó, lo que desató la risa de “las angelitas”, que la escuchaban atentas desde el estudio.

A pesar de que Moria desvió el foco de la conversación, el conductor volvió a insistir. “Rincón acusó a Francese de inventar todo esto para salir en los portales y para pegar notas”, mencionó. Y ella le respondió: “No tengo idea. Lo que me parece es que Belén, a esta altura de su life, es una figura conocida y no necesita inventar nada”.

Pero eso no fue todo, filosa como siempre, Moria apuntó contra la nueva vida espiritual de Rincón. “A todo el mundo ahora le agarra un retro virginal... Por favor”, cerró.

Cómo se habría desencadenado la pelea entre Rincón y Francese

Fue Ángel de Brito, quien, después de que Laura Ubfal anunciara lo sucedido vía X, reveló detalles del escándalo. Según el periodista, todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff pidió que los invitados que “pasaron una noche increíble” dieran un paso al frente para contar su historia. En ese momento, Belén dijo: “Yo pasé una increíble y ella (por Andrea Rincón) me quiso levantar esa noche”. La grabación continuó, pero en un momento Rincón reaccionó y le dijo al conductor que se quedó mal y que no podía seguir si no aclaraba los tantos.

Siguiendo el relato del conductor, la actriz se refirió a su problema de adicción y apuntó contra la exvedette. “Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota”, sentenció.