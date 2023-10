escuchar

Si algo no escasea en la televisión argentina, son los escándalos. Esta vez la locación fue el estudio de PH Podemos hablar (Telefe) y las protagonistas fueron Andrea Rincón y Belén Francese. Vía X (nuevo nombre de Twitter) Laura Ubfal fue la encargada de revelar lo que sucedió mientras grababan el programa que se transmitirá el sábado por la noche. “Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era”, escribió la periodista. Luego de que el escándalo saliera a la luz, Belén Francese rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

El miércoles por la noche en LAM (América TV), Ángel de Brito amplió un poco más lo sucedido entre las mediáticas y contó que todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente “los que tuvieron una noche increíble”. Según de Brito, Belén Francese dijo: “Yo pasé una increíble y ella (por Andrea Rincón) me quiso levantar esa noche”. La grabación continuó, pero en un momento Rincón reaccionó y le dijo al conductor que se quedó mal y que no podía seguir si no aclaraba los tantos. Y lo hizo.

Laura Ubfal reveló el escándalo en las grabaciones de PH por un cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese (Foto: X @laubfal)

Incómoda, y según el relato de De Brito, le habría dicho: “’Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota’”. No obstante, la pelea no terminó ahí, porque Rincón “estaba caliente” y le dijo “vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás”, en referencia al consumo de drogas.

Antes de finalizar el programa, el periodista reveló que se comunicó con Belén Francese, quien le dio su versión de los hechos y negó que la pelea se haya orquestado de antemano.“‘Ángel, me están diciendo que fue armado lo de Rincón. Para nada. Fui con todo el amor del mundo, me maquillé, peiné, cambié y la pasé para el tuj... porque le pregunté, al aire, si podía contar una anécdota y me dio a entender que sí'”, le expresó por mensaje.

En esa misma línea, amplió: “Después se puso a gritar como una desquiciada y a tratarme de desleal. Justo ella, la más gar... del condado que c*** a Moria Casán, que era su amiga. Creo que no está bien y le deseo pronta recuperación. Está muy limada”. Acto seguido, De Brito dijo que tenía autorización para leer el mensaje al aire: “No me importa porque me manejo con la verdad”.

La reacción de Andy Kusnetzoff tras la fuerte pelea de Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación de PH

Además de contar detalles sobre el conflicto entre las mediáticas y la posterior aclaración de Francese, durante su programa Ángel relató cuál fue la reacción de Andy Kusnetzoff, conductor de PH, ante el exabrupto entre sus invitadas. “Él, que es de los más buenos del planeta, le dijo a una de ellas ’¿no le querés pedir disculpas?’, y ahí empezaron los tiros de vuelta, corte, lágrimas y llanto”, indicó.

En el programa, además de Francese y Rincón, también estuvieron invitadas Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía ‘Jujuy’ Jiménez. Justamente esta última también habló con LAM y aseguró que la situación fue “heavy” para todos. “Ese momento fue raro, nadie se lo esperaba. Nos pusimos todos re nerviosos, Andy no sabía qué hacer. Nos desencajó a todos”.