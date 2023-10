escuchar

Moria Casán rompió el silencio y reavivó la vieja enemistad que existe con Susana Giménez. Tras la entrevista que la diva de los teléfonos le concedió a LAM (América), este miércoles la actriz y jurado de El Bailando 2023, que también se emite por la misma señal, le contestó de manera tajante. “Legrand maneja mejor el humor que ella”, zanjó.

En su paso por el programa que conduce Ángel de Brito, Giménez sentenció: “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”. Estas palabras fueron las que reabrieron una cierta pica que siempre permaneció latente entre ambas divas.

La contundente respuesta de Moria Casán

En diálogo con el cronista del programa, quien le preguntó: “¿Por qué siempre le pegás a Susana?”, “La One” sentenció: “No le pego, tenemos ironía. Nos llevamos divino, fuimos compañeras en los 80. Me enseñó a jugar al ‘jodete’. Tengo la mejor”. En tanto, insistió: “Susana tiene ese humor de que nunca quiere enterarse de algo. Es muy al borde. Yo tengo un manejo del humor y de la ironía, y además, manejo el sarcasmo. Le he dicho muchas cosas y siempre he ido a su programa”.

Luego de ello, Moria reflexionó: “Hay una cosa de que yo estoy enojada con ella porque ella nunca vino a mi programa. Yo no estoy enojada con ella porque yo nunca la invité, porque los programas míos no eran para una figura, eran top show. Además, al teatro yo nunca la fui a ver y ella sí me vino a verme en todas las cosas que hice”.

Moria Casán aseguró que no está enojada con Susana Giménez (Fuente: Captura de Video/América TV)

En tanto, apuntó a quienes la critican y soltó: “Es como que hay una cosa que dicen que yo estoy enojada. Nada. Yo fui la única mina que cuando tuvo el quilombo del Sheraton, que era un día lunes de descanso mío y me estaba yendo al campo, y me llaman diciendo: ‘Moria, te necesitamos porque nadie quiere hacer el sketch con Susana’. Imaginate, me estaba yendo a descansar lunes y martes, y ella después me dijo: ‘Esto en algún momento se pasará’, porque nadie le quería ir”.

“Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Pero puede ser que a mí me agarren esos ‘triques’, que de pronto hablo de las personas y hablo con un tono irónico y a las personas muchas veces no les llega. Yo tengo la mejor, es una mina que respeto mucho. Hemos sido muy felices y nunca hubo un roce entre nosotras. Así que, bueno, le mando un beso si siente que tal vez alguna vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que yo manejo un humor, que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco. Creo que [Mirtha] Legrand maneja mejor el humor que ella”.

Luego de su descargo, el cronista le consultó si existe un trasfondo político entre ambas, ya que las dos tienen pensamientos antagónicos acerca del rumbo ideológico del país. “No, yo no tengo eso, porque yo soy casanistica. Lo que tengo lo hice todo yo. Nunca me metí en política, salvo la vez que me metí en política para ser diputada, que recibí votos y no me alcanzaron para entrar. No metan grieta entre nosotras con eso, nada que me interese menos. Es absolutamente menor”.